La pulla de Coque Malla a Vox por usar un tema suyo

Coque Malla ha publicado este lunes un mensaje en las redes sociales después de que VOX España usara su canción 'No puedo vivir sin ti' en su mitin de este domingo en el Palacio Vistalegre de Madrid.



"No sé si VOX España, el partido de ultra derecha que ha utilizado sin permiso (tienen perfecto derecho a hacerlo, qué le vamos a hacer) mi canción 'No puedo vivir sin ti' en uno de sus mítines, sabe que media España piensa que es una canción dedicada a la cocaína... Lo digo porque igual han metido un poco la pata", plantea el músico en el texto recogido por Europa Press.





No sé si VOX España, el partido de ultra derecha que ha utilizado sin permiso (tienen perfecto derecho a hacerlo, que le vamos a hacer) mi canción "No puedo vivir sin ti" en un mitin, sabe que media España piensa que es una canción dedicada a la cocaína... https://t.co/1Z8aMaS9CK pic.twitter.com/DNOMsbTSny — Coque Malla (@Coque_Malla) 8 de octubre de 2018

"Pero no se preocupen, señores de Vox, la otra media, sabe la verdadera inspiración de la canción, que no es otra que la relación homosexual entre, que lo pasaron realmente mal por culpa de la intolerancia y de la estupidez homófoba. Por amistad y solidaridad, les escribí esa bonita canción, que tanto les ha ayudado en su vida de pareja", ha matizado.Coque Malla apunta que como le "cuesta trabajo" que VOX apoye "nada que tenga que ver con la cocaína", se inclina a pensar que "". "Si es así, les felicito sinceramente; es un ejemplo, que un partido de derechas, apoye la igualdad de derechos y la libertad de elección sexual", ha añadido.En Twitter, el mensaje acumula más de 1.500 retuits en menos de una hora, así como 2.400 me gusta. En Facebook las cifras son similares con 2.400 me gusta y más de 1.500 veces compartido en 52 minutos, con casi trescientos comentarios. La publicación va acompañada por unen el que Coque Malla lanza un beso a la cámara.