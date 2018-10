«Con trabajo y esfuerzo todo se consigue», asegura tras participar en la Semana de la Moda de Nueva York.

Se llama Marián Ávila, tiene 21 años, vive en Benidorm y es modelo. Lo mismo que otras jóvenes de su edad, pero también distinto. «Todos somos iguales y diferentes», asegura antes de salir a desfilar en la Alicante Fashion Week esta modelo de vocación con síndrome de Down que siempre quiso ser lo que es. «Nadie me ha dicho nunca que no podía llegar donde estoy; somos personas, no queremos que nos traten como niños; yo siempre he roto barreras y prejuicios que me han impuesto, que la vida sea dura no importa, hay que seguir», afirma con rotundidad.

El tesón y el esfuerzo son parte del éxito de esta joven que ha cumplido el sueño de muchos modelos: desfilar en la Semana de la Moda de Nueva York. «Fue una experiencia increíble, no me lo creía pero fue realidad», apunta mientras gesticula con las manos que lucen unas uñas perfectas.

«Desde pequeña decía que quería ser modelo, y también actriz y cantante». Lo primero ya lo ha conseguido, lo otro «estoy luchando por conseguirlo». Su secreto, afirma, es sencillo. «Luchar por tus sueños con trabajo y con esfuerzo, así se consiguen las cosas; si otras chicas quieren hacer lo mismo que he hecho yo y les gusta el mundo de la moda tienen que luchar por ello, disfrutar cada momento, divertirse y tener mucha ilusión».

Lo sabe por experiencia. En 2016 se fue a Madrid a dos escuelas de modelos profesionales. Ahora ya va «por libre» y pensando en poder lucir en pasarela modelos de sus diseñadores favoritos: Custo, Jorge Vázquez, Hannibal Laguna, María Escoté y, como no, Francis Montesinos, que fue el primer diseñador que le dio la oportunidad de subir a una pasarela y con quien volvió a hacerlo ayer para cerrar la jornada de la Alicante Fashion Week en Las Cigarreras.

El diseñador valenciano, que asistió al desfile, define a Marián como «muy profesional y muy seria», que lo hace «bastante bien». Montesinos, que presentó por primera vez su colección Spanish Garden haciendo desfilar a mujeres y niñas de forma conjunta, destaca que la modelo benidormí «aporta mucho a la pasarela, es la primera vez que ocurre algo así y es de una valentía y una fuerza admirable».

En su opinión, «es muy fuerte que una niña con estas características esté en la Fashion Week y haciéndolo tan bien, es un ejemplo a seguir y además es un encanto», añade el diseñador, que hace hincapié en que los trajes infantiles de la colección están realizados en Alicante. «Todos los tejidos son fabricados en Alcoy y esa zona; toda la vida he trabajado con tejidos de por aquí y estoy contento porque está muy bien hecho».

Montesinos, que considera «muy importante» que existan Fashion Week en todas las ciudades «porque es el caldo de cultivo para saltar luego a la gran pasarela», cerró la jornada de ayer de esta cita con la moda, en la que también se vieron diseños de Fernando Aliaga, Accanto o Baranava, entre otros.

La AFW finaliza hoy con las propuestas de Gema Ros, Sara Pelegrín, Blanca Testa, Esther Canet, Akhesa and Godiva, Ann Pouppé, Bad Company, Abel Esga, Álex Mora «La Sandwich», Sweet Cherry Rock, Pat Equilux y Evelín Martínez. La cita comienza a las 11 de la mañana.