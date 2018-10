Montesinos vuelve a subir a la pasarela a la modelo Marián Ávila en Alicante

En la cita se verán diseños de Baranava, Aliaga o Accanto, entre otros.

Las últimas propuestas de grandes diseñadores del panorama nacional como Francis Montesinos, José Izquierdo, Hanna Baranava, Oli&Koli, Fernando Aliaga o Accanto, entre otros, se verán a lo largo del fin de semana en la Alicante Fashion Week. Esa nueva cita con la moda, que comenzó ayer con una conferencia de María Lafuente, continuará hasta el domingo con un amplio programa de actividades y desfiles que se desarrollarán en Las Cigarreras.

Y entre esos desfiles, el de las nuevas propuestas de Francis Montesinos que estará en Alicante mañana para asistir a la pasarela que pisará Marián Ávila, la primera modelo española con síndrome de Down, que ya desfiló ropa del valenciano en 2016 en el que fue su début en pasarela.

La modelo de Benidorm participó recientemente en la Semana de la Moda de Nueva York. Ahora, la joven regresa a su provincia para desfilar con el diseñador que la subió a la pasarela por primera vez. El creador valenciano, que cuenta con una dilatada experiencia en el mundo de la moda, ha logrado distinguir sus diseños y labrarse una identidad artística propia a lo largo de su carrera.

Pero las propuestas noveles tendrán también un papel fundamental en esta cita de la mano de la Pasarela Emergente de la Diputación, donde seis diseñadores de la provincia presentarán sus propuestas para impulsar su carrera profesional.

La inauguración será hoy, a las 11 horas, en la Caja Blanca de Las Cigarreras, con un Pop Up Store, la exposición de los Premios Model 2018. Por la tarde, dj, talleres y fiesta. Mañana, comienzan los desfiles, que se celebrarán en el Secadero, a las 11 horas, con la Pasarela Emerente de la Diputación, Virma y Fernando Aliaga, y seguirán por la tarde, a las 16 horas, con Accanto y Hanna Baranava, Oli&Koli, Débora Velászquez, para cerrar la jornada José Izquierdo y Montesinos, a partir de las 20 horas. Y el domingo, por la mañana Gema Ros, Sara Pelegrín y SP By Sofía Peralta, además de Blanca Testa, Esther Canet y Akhesa and Godiva, para continuar por la tarde don Anne Poupée, Bad Company, M&L Mirror, Abelesga, Alex Mora La Sandwich, Sweet Cherry Rock, Pat Equilux y Evelín Martínez.

Además, a lo largo de las dos jornadas se han programado maquillajes en directo, cata sensorial de vinos, clases magistrales (como la de Miguel Ángel Segura sobre fotografía para artistas del maquillaje), sin olvidar los food trucks y la música de diferentes Dj.