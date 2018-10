Willy Bárcenas acusa a Valtonyc de ser un "cagón" y un "pijo"

Willy Bárcenas, cantante del grupo Taburete e hijo del extesorero del PP Luis Bárcenas, ha acusado al rapero mallorquín Valtonyc, huido a Bélgica para evitar la cárcel tras ser condenado por enaltecimiento del terrorismo, injurias y calumnias a la Corona, de ser un "cagón" y un "pijo".

El polémico vocalista de Taburete, que se encuentra inmerso en plena gira para dar a conocer su nuevo trabajo discográfico, 'Madame Ayahuasca', defiende en una entrevista en El País la libertad de expresión y critica que alguien pueda ir a la cárcel por las letras de sus canciones. "Meter en la cárcel por lo que digas en una canción no lo vamos a ver bien nunca. Esto no se puede convertir en una persecución a los artistas", afirma Willy Bárcenas, que no obstante señala que "eso no puede dar vía libre para decir en un concierto 'vamos a matar guardias civiles'", en referencia a unas afirmaciones pronunciadas por Valtonyc durante un concierto.

Sobre su huida a Bélgica antes de ser encarcelado, Willy Bárcenas señala que "Valtonyc es un cagón y encima es más pijo que nosotros".