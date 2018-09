De pecado, estilo y ausencias

Él le regaló un perfume de Lanvin, My Sin (Mi Pecado). Y sabía porqué. El soso de Lo que el viento se llevó no lo era tanto en la vida real. A Leslie Howard, Ashley en Lo que el viento se llevó y por el que Escarlata O´Hara suspiraba, no le importó estar casado para enamorarse de la actriz Conchita Montenegro. Mucho antes de Penélope, en los años 30, Conchita conquistó Hollywood, fue musa de Balenciaga, embelesó a Chaplin y despreció a Clark Gable. Lo de ellos no fue sólo un amor, que ya es, si no como explica Javier Moro «ella no fue una más, su romance evolucionó a una amistad que permitió el engarce de una historia de amor a la Historia con mayúsculas». El pasado viernes el escritor Premio Primavera por Mi Pecado inauguró el nuevo curso escolar de la tertulia de mujeres Mesa y Mantel, que preside Mónica Nombela, abogada y columnista de INFORMACIÓN. El escritor conversó con las contertulias sobre cine, Hollywood y sus entresijos y sobre sus libros.

Después del verano, esta agrupación de mujeres profesionales y empresarias de Alicante y provincia se vuelve a reunir cuando está a punto de cumplir los cuatro años. «La tertulia está llena de nuevas posibilidades en este curso escolar. Continuaremos con ponentes de primer orden. De hecho, traeremos a Charo Izquierdo, directora de Madrid Fashion Week», adelantó Nombela. El encuentro fue en Petit Metre y al escritor lo presentó Marina V. Beckett, editora y gestora cultural.

Y mientras Mesa y Mantel gestiona la ponencia de la responsable de la pasarela madrileña, en Alicante comienza la cuenta atrás de la semana de la moda alicantina. El pasado jueves en la Diputación de Alicante se celebró la presentación oficial de la cuarta edición de la plataforma. Desde la organización tuvieron un emotivo recuerdo para Pepe Botella, maestro de la costura y referente de la moda nupcial española, que falleció el pasado martes. Una ausencia importante que AFW no pasó de largo.

Del 4 al 7 de octubre, mucha moda, conferencias, exposiciones, espectáculos en vivo, gastronomía, música en directo y jornadas maratonianas de desfiles en el Centro Cultural Las Cigarreras. Según la organización, «cada vez suscita más interés entre los diseñadores emergentes». De hecho, en esta edición son los nuevos talentos de la costura los que toman la pasarela: Sofía Peralta, Abel Esga, Anne Poupée, Esther Canet, Blanca Testa, Evelin Martínez, Sweet Cherry Rock, Sara Pelegrín, Pat Equilux, Akhesa and Godiva, Bad Company, Alex Mora « La Sandwich», Gema Ros y M&L Mirror. También participarán escuelas de alta costura como Virma, la Escuela de Arte y Diseño de Alicante (EASDA) y el centro superior de estudios Barreria A+D participan en AFW. Además, el servicio de personal shopper de El Corte Inglés de Alicante y Elche impartirá un taller de tendencias.

Entre los diseñadores consagrados, Francis Montesinos, el alicantino José Izquierdo, Hanna Baranava, Oli&Koli, el murciano Fernando Aliaga, Acanto y la argentina Débora Velásquez.