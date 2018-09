Circo, humor y sensualidad en Alicante con «La Bouche»

La Bouche, The Show llega el próximo viernes a la ciudad de Alicante de manos de su director y productor, el artista portugués Adans Peres –exmarido de Estefanía de Mónaco, que recientemente contrajo matrimonio en Calp–, con un espectáculo que ofrece una mezcla de humor, virtuosismo acrobático y sensualidad, único en su género. Peres ya trajo a Alicante en el año 2015 su anterior espectáculo, Oh La La The Show.

En el nuevo montaje, las acrobacias, el hilarante humor de los cómicos y un increíble ambiente musical transportan al espectador a un mundo sorprendente lleno de entretenimiento, con el único objetivo de dejar al público «con la boca abierta».

En esta ocasión, La Bouche se instala en el recinto del parking del estadio José Rico Pérez de Alicante por espacio de cuatro semanas –del 21 de septiembre al 21 de octubre–, con un show de variedades lleno de sorpresas y fuerza teatral, donde las actuaciones se sienten de cerca gracias al estrecho contacto con el público y, según señalan desde la organización, «al virtuoso mundo de la parodia y de la comedia musical, la sensualidad y el erotismo de los bailes de cabaret, acrobacias y mucho más» en «uno de los shows más atrevidos y sexis de los últimos tiempos». Algunos artistas que participan en el espectáculo han sido reconocidos en otros espectáculos del Circo del Sol o el Moulin Rouge de París.