A las trincheras

El dibujante pinosero Carles Esquembre y el guionista alicantino Pablo Durá publican La Brigada Lincoln (Panini Cómics), que es la conmovedora historia de los 3.000 voluntarios estadounidenses que se aliaron con la II República para luchar contra el fascismo en el contexto de la Guerra Civil Española. Una narración que tiene como protagonista a Oliver Law, el primer comandante afroamericano del ejército de los Estados Unidos que lideró una patrulla de negros y blancos en tiempos de la segregación racial.

«Oliver Law es un activista comunista de Chicago, comprometido por los derechos de los trabajadores, que observa con preocupación la invasión de la Italia fascista en Etiopía. Aquello tuvo una repercusión enorme entre la comunidad negra, porque eran los 'suyos', por lo que en 1936, cuando empieza todo a moverse con la Guerra Civil Española, se alista como voluntario en las brigadas internacionales», explica Pablo Durá, guionista de Marvel, en una obra que continúa con los entrenamientos de Oliver Law y sus compatriotas en Albacete ante el que será su bautismo de guerra en la sangrienta batalla del Jarama. «Estos tipos eran unos héroes. De hecho, Law vino a España a defender unos derechos y unas libertades de las que no disfruta en su país, puesto que si quería subir al tren en Estados Unidos debía hacerlo en la parte de los negros», agrega Durá.

«Este no es un libro de Historia porque, pese a partir de hechos reales, se ha rellenado a partir de la ficción otros huecos que no conocemos o no teníamos claros al cien por cien», comenta Pablo Durá, quien se ha sometido a un exhaustivo proceso de documentación con fuentes orales, fotografías y obras especializadas para la reconstrucción de La Brigada Lincoln.

Carles Esquembre es, por su parte, el encargado del dibujo, el responsable de dotar de vida a las viñetas de esta novela gráfica de reciente publicación. Una tarea en la que ha tratado de aportar, explica, el «mayor dinamismo» posible en las distintas secuencias de acción, en un estilo que ha ido evolucionando con una marca «que ha pasado de un punto más norteamericano a otro europeo», matiza.

«El proyecto llega en un momento perfecto y lo considero una prolongación de mi obra sobre Lorca por distintas cuestiones. Además, como defensor de la memoria histórica, me interesó siempre», comenta Esquembre, especialmente satisfecho por una edición que sobrepasará las 120 páginas y con otras dos ediciones especiales para los mecenas (la obra atravesó una pequeña fase de financiación por internet) con colaboración de los alicantinos Ángel Svoboda y David Puste.

Con dibujo de Ester Salguero, y prólogo de la Asociación de Amigos de las Brigadas Internacionales, el cómic de La Brigada Lincoln vivió su momento álgido cuando, hace unos meses, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, respaldó públicamente el proyecto desde sus redes sociales (es más, cuando Obama visitó España, Iglesias le obsequió con un libro que narraba los acontecimientos sobre la Brigada Lincoln).