Carlos Tarque presentará su nuevo disco en la Sala The One

Será el próximo 14 de diciembre en la Sala The One de San Vicente del Raspeig cuando podamos disfrutar del debut en solitario de Carlos Tarque, voz solista del legendario grupo M Clan, que ha decidido dar un descanso a su banda para realizar este proyecto que bajo el título de "Tarque" sale a la venta el 5 de octubre y del que ya se conocen los temas "Ahora y en la Hora" o "Bailo". El álbum cuenta con la producción del conocido Carlos Raya, que también toca la guitarra junto a Iván "Chapo" González al bajo, Coki Giménez en la batería y Tarque que pone su voz y fuerza escénica a un directo que pasará por diversas ciudades españolas en una gira que empieza el 2 de noviembre en Gijón y acaba el 26 de enero de 2019 en Castellón, pasando por Alicante el 14 de diciembre (Sala The One) y el 25 de enero por Murcia (Sala REM).