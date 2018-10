Enrique, Premio Libertad de Expresión 2018

La Asociación de la Prensa de Alicante ha concedido su Premio Libertad de Expresión 2018 al humorista gráfico Enrique Pérez Penedo, Enrique, por su larga trayectoria en el diario INFORMACIÓN retratando a través de sus viñetas la actualidad política y social de los últimos 50 años.

El premio ha sido otorgado por unanimidad de la Junta Directiva de la Asociación, que se ha decantado por su candidatura por "su indiscutible testimonio del último medio siglo, plasmado a través de sus lápices en boca y figura de personas anónimas que desde lugares anodinos han sabido reflejar la visión de una sociedad espectadora y juez de los acontecimientos". Enrique Pérez Penedo se ha mostrado sorprendido y agradecido por el premio, que, ha comentado, "valoro mucho, pues toda mi vida he apostado por participar en certámenes y recibir un reconocimiento inesperado es una gran alegría".

Natural de Alicante, Enrique comenzó su andadura en el periodismo gráfico en 1972 cuando se presentó en la redacción del diario INFORMACIÓNy propuso sus viñetas cargadas de crítica y humor. Su estilo fino y directo no pasó desapercibido y llamó la atención del entonces redactor jefe Fernando Gil, que decidió publicar su trabajo. Desde entonces, más de 20.000 viñetas han protagonizado -y siguen protagonizando- las páginas del diario más leído de la provincia, reflejando los últimos coletazos del franquismo, la transición, la democracia, los años dulces y amargos del felipismo, la era Aznar, Zapatero y Rajoy, dos crisis económicas mundiales, y los diferentes gobiernos locales y autonómicos. Como él mismo señala, "siempre he estado a favor de decir lo que piensas y si además tienes un periódico que te lo permite mejor, una suerte dada la escasez actual de medios escritos y la precariedad de la era digital".

Autodefinido como "dibujero: persona que intenta expresar con humor lo que piensa a través de dibujos", Pérez Penedo trabajó también como diseñador gráfico en INFORMACIÓN, donde rediseñó su maquetación en plena transición española. Ya con la democracia instalada y con la Universidad de Alicante dando sus primeros pasos, en 1984 fue llamado a dirigir el Gabinete de Imagen y Comunicación Gráfica de la institución, cargo que ha ocupado hasta su jubilación hace dos años.

El acto de entrega del premio tendrá lugar el 24 de enero de 2019 en el ADDA con motivo de la celebración de la "Noche del Off the Record", evento que cada año la Asociación de la Prensa celebra con el fin de presentar su publicación "Anuario 2018" y reivindicar el papel de la profesión periodística en la sociedad. El acto reúne cada año a personalidades de la vida política, social, cultural y económica de la provincia que esa noche estrechan lazos con el periodismo alicantino en un ambiente distendido y, por su puesto, en riguroso off the record.