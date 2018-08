Esteban Roel: «El error del cine español es que a veces tiende a copiar al de EE UU»

La cinta estuvo codirigida con Juan Fernando Andrés y producida por Álex de la Iglesia, con quien ya prepara nuevos proyectos.

¿Nos puede dar alguna noción básica de cómo dirigir a actores?

Una idea que hay que tener clara es que el único que realmente tiene la película en la cabeza es el director, por mucho que se haya leído el guión todo el equipo. Lo más difícil del trabajo del actor y el director en el cine es que el intérprete pueda entender perfectamente en qué momento exacto de la película estamos. El que verdaderamente va a saber en qué fase de la evolución está cada personaje es el director, con la aportación también del actor.

Es actor, director y profesor. ¿En qué faceta se siente más a gusto?

Disfruto con las tres facetas, pero me divierto más cuando actúo. También lo hago cuando soy profesor, aunque en ese caso siento el peso de la responsabilidad de hacer entender a los alumnos un oficio que es muy difícil de enseñar, porque es algo muy subjetivo. Cada uno tiene su proceso y momento de aprendizaje. La faceta que llevo peor es la de director, a pesar de que me apasiona mucho. Siempre me da un poco de vértigo porque es muchísima responsabilidad, tienes todo el peso de la película en tus hombros y hay mucha gente pendiente de lo que digas, y todo lo que digas va a ser una orden.

¿Ha supuesto un cambio en su carrera su candidatura a Mejor dirección novel en los Premios Goya con la película Musarañas, codirigida con Juan Fernando Andrés?

Sí, se han abierto muchas puertas gracias a la nominación. Estamos a punto de sacar adelante nuevos proyectos de cine de los que no puedo hablar todavía.

¿Álex de la Iglesia, como productor, marcó muchas pautas?

No lo hizo y mira que es alguien con una personalidad muy fuerte y podría haberlo hecho, pero fue muy respetuoso como productor con nuestra decisiones. Es verdad que la película tiene un toque Álex de la Iglesia, pero es que somos muy fanes de él, es un referente para nosotros. Álex nos va a producir la siguiente película. Seguiremos en la misma línea de Musarañas, con el género de terror y el thriller, en este caso más fantástico que psicológico.

¿En qué otros proyectos trabaja?

He fundado una productora junto con Jon Plazaola, que se llama La mandanga Producción y el 11 de noviembre en Madrid reestrenaremos una obra de teatro que se llama Que nadie se mueva, yo como autor y director y Jon como autor y actor. También estoy en el Instituto del Cine Madrid, del que soy socio fundador, y acabamos de abrir una sucursal, el Instituto del Cine Canarias. La gente me dice que soy muy polifacético pero yo lo que soy es un superviviente, tengo que trabajar en todo lo que me digan para poder seguir haciendo lo que hago.

Desde 1995, cuando llegó a España, hasta hoy, ¿qué cambios destacaría en el panorama cinematográfico de este país?

Lo que ha evolucionado para bien es la enorme calidad que tienen hoy los cineastas y la forma de hacer cine. Hay películas españolas que tienen una factura que no tiene nada que envidiar a una producción hollywoodense. El error que veo es que, a veces, tendemos a copiar el modelo estadounidense. El cine español ha perdido un poco su identidad, pero creo que ahora estamos en el camino de encontrar un punto de equilibrio. Esa búsqueda de una nueva identidad se está reflejando sobre todo en las series españolas, más que en el cine.

¿Y qué tiene que decir de la relación Gobierno-cultura?

Para el Estado somos siempre el último mono. Es una materia que se deja siempre para el final, cuando es muy importante, porque cualquier país sin cultura es como una persona que no tiene espejo en casa y no ve si está gordo o flaco, si está sucio o mal afeitado.