David Guetta cancela a última hora su concierto en Santander por una avería en su avión

El DJ francés David Guetta ha dejado este sábado sin concierto a las miles personas que han llenado la campa de La Magdalena, de Santander, para ver al artista, debido a que el avión privado en el que debía viajar desde Moscú a la capital cántabra ha tenido una avería.



Pasadas las 23.45 horas, a través de las redes sociales y sin que la organización confirmara nada, los rumores sobre la cancelación del concierto de Guetta, con el que se cerraba las fiestas de la Semana Grande de Santander, comenzaron a llegar a las miles de personas congregadas en ese momento en la campa de La Magdalena que disfrutaban de la actuación de sus teloneros, los DJ Sylvain Armand y Deepend.



Los organizadores de este y el resto de conciertos de la Semana Grande, la Unión Temporal de Empresas La Campa, comenzó a confirmar pasada la medianoche que Guetta no acudía a Santander y lo hizo a través de un comunicado en el que aseguraba que "por problemas técnicos", el avión que tenía que traer al francés desde Moscú no había permitido que llegara a la capital cántabra a la hora.



En ese comunicado, La Campa pedía disculpas y lamentaba la situación, "ajena a la organización", y añadía que desde ese mismo momento se trabajaba para que los seguidores del internacional DJ pudieran "disfrutar de este concierto y reubicar las fechas".



En ese momento, en el espacio donde los seguidores esperaban, y del que ya se habían, incluso, retirado las vallas que delimitan la zona de conciertos -para dar salida a quien quisiera abandonar el recinto sin complicaciones-, una voz de mujer leía el contenido de ese comunicado.



Mientras la persona que leía el comunicado insistía en que por "razones ajenas a la organización" no se iba a celebrar el concierto más esperado de las fiestas de Santander, los miles de seguidores reunidos en la campa de La Magdalena gritaban "manos arriba, esto es un atraco".



También muchos seguidores levantaban sus entradas hacia el escenario.La voz que estaba informando de la cancelación del concierto solicitaba a los presentes que estuvieran un momento atentos, porque, en ese momento, emitíanEn el vídeo, el artista francéspor problemas en el avión en el que iba a viajar, y afirmaba queGuetta está en este vídeo delante del mostrador de una especie de recepción con tres relojes en la pared, situados detrás del artista, uno de ellos con hora de Moscú, otro con la de Múnich y otro con la de Tokyo.Tras la emisión del vídeo en las pantallas que se habían colocado expresamente para este concierto de Guetta -lo cual supus, prevista el viernes, y que finalmente fue trasladada al jueves-, la organización animó a los asistentes a continuar la fiesta con la actuación del también, cuyo concierto también iba a cerrar este sábado este concierto de música electrónica.Sin embargo,que llenaba el recinto delimitado para estos conciertos en la campa de La Magdalena -según algunas fuentes más de 10.000 personas-, ya que la gente comenzó a abandonar "en manadas" este espacio, incluso antes de comunicarse oficialmente la cancelación del espectáculo de Guetta.Ya cuando los rumores de que el francés no actuaría esta noche por Santander, ly las vallas que delimitaron durante toda esta semana este espacio para los conciertos, comenzaron a ser retiradas por la organización.Nada más comunicarse que Guetta no llegaría, fue cuando la mayoría de los presentes empezaron a dejar el recinto y al DJ Wally López, aunque muchos aficionados a la música electrónica decidieron continuar disfrutando del espectáculo.Las redes sociales, como ya ocurrió hace algo más de un año con el concierto de Enrique Iglesias en los campos de sport de El Sardinero -que también acabó con gritos de ""- comenzaron a llenarse con todo tipo de "memes" y comentarios, muchos en tono de humor, sobre la cancelación de Guetta.Sin embargo, otros comentarios en internet no eran tan graciosos y en muchos de ellos se apunta a que la organización no devolverá el dinero de las entradas ya que de los cuatro DJ previstos en este concierto, han actuado tres. Eso sí, no lo ha hecho el más esperado: David Guetta.