Un convenio para difundir la cultura de la Comunidad

n Tres años llevaba gestándose y ayer se hizo realidad. El Instituto Cervantes y la Generalitat sellaron un convenio de colaboración para que «la Comunidad Valenciana sea reconocida a nivel cultural» y «poner en valor nuestra lengua, porque la cultura es un instrumento para construir puentes, como en la diversidad lingüística». Así lo expresó el conseller de Cultura, Vicent Marzà, antes de la firma del acuerdo que ha tardado porque «era importante que no fuera solo una declaración de intenciones sino que responda a las inquietudes del sector cultural».

Recordó que el sector cultural genera muchos puestos de trabajo, «más de 60.000 en nuestro territorio», y apuntó también que hasta 2017, «cuarenta autores valencianos participaron en el Cervantes y espero que a partir de ahora sean muchos más».

El director de Instituto Cervantes, Luis García Montero, recordó a poetas como Miguel Hernández, Francisco Brines o Luis Bagué, porque «es época de memoria y es época de futuro». «Firmar este convenio es significativo porque parte de la experiencia de una comunidad bilingüe con el respeto entre distintas identidades».

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, clausuró el acto afirmando que «es el momento de las culturas españolas» y que «la diversidad no es un problema, es una suerte; se trata de recuperar los afectos y no trabajar para separar, que no nos apropiemos de las banderas de la separación. Desde el Mediterráneo entendemos que las identidades están para sumar».