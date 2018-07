FIB 2019 La organización descarta una reunión de Osasis en Benicàssim

? El FIB 2019, sostuvo Benn, «debe ser válido y relevante para la gente joven que quiera venir, no porque sea el 25 aniversario sino porque la música sea buena». Ha asegurado que podría incluir una fiesta en la playa el lunes -sobre la que manifestó que no asistirá por no ser una persona «muy de playa»-, pero no adelantó ningún nombre para el cartel, algo que sería a su juicio «irrespetuoso» porque «aún hoy (ayer para el lector) quedan muchas bandas por tocar».

Lo que sí hizo es asegurar que Oasis, en caso de que los hermanos Gallagher decidieran reunirse, no estará en el FIB 2019.

Benn destacó además la presencia de los puntos violeta en la acampada y en el recinto -para prevenir y concienciar las agresiones machistas-, y de la donación que se ha hecho a Save the Children y Cruz Roja de cerca de 7.000 euros con lo recaudado con las aportaciones de los invitados al festival.

Fue precisamente el característico rock de Liam Gallagher el gran protagonista de la última jornada de la 24 edición del Festival Internacional de Benicàssim. Anoche, otros grandes nombres como Justice, Bastille o Madness también pusieron el broche al Festival Internacional de Benicàssim 2018.