Iván Ferreiro: «Los tres primeros discos de Los Piratas son basura»

Tocará canciones de Casa, el alabado disco que sacó en 2016, más varios de los clásicos de esa zona fronteriza entre lo que algunos llaman «indie» y otros no que el artista ha compuesto desde los 90 cuando estaba en Los Piratas.

El Low Festival de Benidorm (27 al 29 de julio) celebra esta edición sus diez años de existencia e Iván Ferreiro, cuy actuación de 2014 aún es recordada, vuelve a uno de sus grandes escenarios.

P Viene de tocar en el Mad Cool. Igual hace un concierto en solitrario que comparte cartel con otros artistas...

R Gracias a Dios tengo de las dos cosas. Tengo un montón de conciertos de festival pero también un montón que estoy yo sólo. Tengo bolos todo el año y por eso creo que me gustan los festivales. Pero si mi vida estuviera limitada a tocar 50 minutos creo que me moriría.

P Reina Leia , la canción que acaba de publicar con Love of Lesbian, tiene hechuras de himno generacional, como aquella de Años 80 . ¿Se siente cómodo en este campo?

R Creo que está muy bien de vez en cuando hacer una pequeña anotación de cómo ves el mundo. A mí me gusta pensar que mis canciones reflejan el tiempo en el que vivimos. Y si hay que hacerlo con Santi Balmes y Love of Lesbian no resulta además nada difícil. Me encanta su humor y su forma de contar las cosas. Las canciones de pop están para eso, para contar tanto las cosas personales como las sociales.

P ¿Tiene el pop nacional ahora más contenido social que en los 90?

R Los problemas son diferentes. En los 90 sí se hablaba de cosas sociales, pero en los últimos años hemos aprendido a desarrollar el idioma en el mundo del pop, hemos aprendido a meterlo en las canciones. Ahora el abanico es mucho más amplio a la hora de hablar de cosas, no por una cuestión de que nos dé menos pudor sino porque estamos aprendido a hacer mejores canciones.

P ¿Las bandas que han sobrevivido de los 90 hacen tapón a las nuevas?

R Hay mogollón de bandas nuevas que hacen cosas maravillosas, tenemos una cantera espectacular. Y no creo que los noventeros estemos ahí quedándonos con los carteles. Al final, si ponen arriba a Lori Meyers o Love of Lesbian es porque son bandas con veinte años de trayectoria y llegado a un momento venden entradas por sí solas.

P ¿Hay un relevo generacional?

R Sí, pero no viene del pop o del rock. El trap y las nuevas músicas como el reguetón y todas esas mezclas, son las que harán el cambio real. El relevo en la música lo traerá C. Tangana o Yung Beef, no un grupo de guitarras.

P ¿Y eso usted, como rockero, se lo toma con naturalidad o le da pena?

R No me da ninguna pena, ninguna. Cada generación ha de expresarse con sus formas y sus músicos. Mirar negativamente a todos estos es lo mismo que hacían mis padres mirando mal a Siniestro Total o a Golpes Bajos. Hemos de ser muy conscientes de quienes somos y cómo lo hacemos, y que hay nuevos músicos con nuevas formas de expresión y que son buenísimos. Ni el pop ni el rock ni el blues van a desaparecer, pero estos nuevos artistas llegan mejor a un chaval de 16 o 17 años y es lo normal. Y además creo que es sano y buenísimo para la música española.

P En Casa hay canciones que me remiten a grupos de los 80 como Gabinete Caligari. ¿Está recuperando el indie español su relación con la música de aquella época tras la ruptura de los 90?

R Yo soy muy fan de los 80 pero los tenemos algo mitificados. Grandes compositores y grandes bandas tampoco había tantas. Si me pongo a pensar lo que se puede salvar o siga funcionando hoy en día me quedaría a tres o cuatro bandas. Hay pocas que hayan tenido una carrera con la calidad compositiva de El Último de la Fila, por ejemplo. En los 90 se salió a romper la fórmula de canciones de los 80 de estrofa-estribillo-estrofa-estribillo-sólo-estribillo final. Había cosas en los 80 que eran muy obvias y que era necesario que las rompiéramos.

P Es decir, lo que ocurre ahora con el advenimiento del trap...

R Una generación necesita romper a la generación anterior, y luego cuando maduramos empezamos a valorarlo de otra forma. Lo de los 90 se llamó indie porque en esa época había bandas que venían de los 80 que hacían verdaderas porquerías y la palabra pop quedó rebajada. Pero el indie no es más que el desarrollo del pop español.

P ¿Tiene sentido hoy en día seguir hablando de música indie?

R Nunca ha tenido sentido. Mi relación con esto es haber estado en bandas que no eran indies y cuando he estado en solitario han empezado a decir que hacía indie. Deberíamos hablar de pop español, o rock español o música española.

P ¿Los discos de Los Piratas son de los sitios del pasado a los que no hay que viajar?

R De Los Piratas hay algunos discos que son bastante mierdas. Los dos primeros son una puta basura directamente, y hay algo salvable en «Manual para los fieles», «Ultrasónica» y «Relax». Probablemente no han envejecido bien. A veces, en la soledad de mi casa y esperando que nadie me vea, hago algunas reescucha cuando empiezo gira para ver si recupero alguna canción. Y siempre me veo joven y muy inexperto cuando lo escucho. Hay letras que no tienen nada que ver conmigo, canciones en las que no me veo reflejado.