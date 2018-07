Chatín vuelve al Principal

Arturo Fernández. Ya no cree que Paco Sanguino sea un fulano. Ni Paco Sanguino quiere cerrar las puertas a Arturo Fernández. Superado el mal entendido, el actor se subirá de nuevo al escenario del Principal de Alicante en septiembre en un ciclo dedicado a la comedia, al que el director del coliseo ha bautizado con el lema «En septiembre al teatro, chatines».

Un mal entendido alejó a Arturo Fernández, el rey de la comedia, del Teatro Principal de Alicante en 2016. Un mail que nunca llegó al director del coliseo alicantino; una respuesta airada del actor y productor dolido por no actuar en el escenario al que se había subido durante 40 años (la primera vez en 1964); el cambio de aires de la programación de la nueva dirección y la promesa del también productor de no volver a este teatro hasta que Sanguino no estuviera fuera de él.

«Francesc [Sanguino] creo que se llama, que me ha querido tocar los cojones y nos ha quitado de la programación. Son dictadores y les importa un carajo la trayectoria de los profesionales. Mientras esté ese fulano no pienso pisar el Principal», decía Fernández en una entrevista en este diario poco después.

Pero las aguas han vuelto a su cauce. Si ya se produjo un acercamiento el pasado mes de enero entre ambos, la «reconciliación» es ya un hecho y Arturo Fernández volverá al Principal el próximo mes de septiembre. Y con todos los honores. Estará cuatro días en cartel -del 11 al 14- con su exitoso montaje Alta seducción, estrenado hace 30 años y que ahora ha desempolvado para salir de gira.

Y a eso se añade que Sanguino ha querido hacer un guiño al actor decano de la comedia en España y ha titulado el ciclo programado en septiembre con el lema «En septiembre al teatro, chatines», una de las coletillas que más popular han hecho a este actor.

«Ha sido difícil traerlo porque tenía pocas fechas libres, pero hemos querido tematizar este ciclo de comedia en torno a él», destacó ayer el director del Principal, en cuya fachada cuelgan ya (y de nuevo) las pancartas con la programación. «Nunca hubo un no por mi parte; no había venido hasta ahora como no han venido tantos artistas».

Y explica que «cuando entré aquí perdí parte del correo electrónico que llegó, entre ellos, de Faemino y Cansado, de los que soy fan absoluto, y de Arturo Fernández, que proponía un montaje, pero yo no respondí porque no me llegó».

Hace meses se produjo un acercamiento en la Ser, cargado de complicidad y humor. «Sé que eres un gran profesional, un hombre de teatro y, sobre todo, un gran escritor y un magnífico director, Francesc». A lo que el director respondió: «Perdona, Arturo, como podemos decir que somos amigos, me puedes llamar Paco, que es como me llaman los amigos».

Ayer Paco Sanguino afirmaba que «nos parece que dentro del ciclo de comedia debía estar para que el público revisitara Alta seducción después de 30 años».

Este ciclo de pretemporada traerá el 7 de septiembre Brothers in band, un tributo a Dire Straits, para continuar ya con tres comedias (incluida la de Fernández) y un monólogo. La primera, con Llum Barrera y La lista de mis deseos, que está cosechando grandes éxitos (día 15). Aguacates, texto del alicantino Tirso Calero, llegará al Principal con Juanjo Artero, Jesús Cabrero, Lucía Ramos y Ricardo Saiz (22 y 23) y el ciclo acabará con Goyo Jiménez y Aiguantulivinamérica 2 (28 al 30).