València pone en danza a Sol Picó

Fue en la temporada 2016/17 cuando el Institut Valencià de Cultura pensó en Sol Picó. Sobre todo cuando presentó en el Teatre Arniches de Alicante su espectáculo We woman. El director del IVC, Abel Guarinos, se dio cuenta de que no se trataba solo de que la bailarina alcoyana pudiera presentar en los espacios públicos de la Generalitat sus trabajos -algo que no ha ocurrido con frecuencia- sino que «pensamos en que podía hacer una coreografía desde cero, cien por cien suya, como una de nuestras producciones».

No ha sido hasta este año cuando todo se ha puesto de cara y será Sol Picó quien firme la producción de danza del IVC para 2019. Y aunque no será hasta abril del próximo año cuando se estrene y recorra las tres provincias de la Comunidad, la Premio Nacional de Danza y ganadora de varios premio Max ya sabe cuál va a ser la línea de su espectáculo. «La idea es trabajar a partir de la tradición de la Comunidad Valenciana y ver cómo transformar nuestras tradiciones y darles la vuelta para exportarlas al resto del mundo», asegura la bailarina. «A partir de lo tradicional, de la música, de las fiestas, de las comidas, llegar a lo universal».

Serán, en principio, siete bailarines y siete músicos los que suban a escena para presentar este espectáculo, que dará sus primeros pasos el próximo mes de septiembre, cuando se realicen las audiciones. «Me da mucho respeto pero estoy muy ilusionada por trabajar con gente de la Comunidad, cosa que no suelo hacer nunca, porque me interesa ver cómo trabaja la gente de mi tierra», apunta. «Voy a escoger a nuestros mejores bailarines ».

Picó asegura que se sorprendió cuando recibió el encargo. «No me lo esperaba; hubo un momento en que se cortó la comunicación con la Generalitat y ahora, de esta forma tan importante, parece que se está retomando».

Los ensayos comenzarán en Valencia en enero y se prolongarán hasta el mes de marzo, justo antes del estreno. Pero antes, Sol Picó marchará a la ciudad canadiense de Montreal, entre otros muchos compromisos profesionales. Entre ellos, un proyecto a final de año en el IVAM, con una pieza «sobre el hecho de trabajar dentro de un museo, con el arte en movimiento», siguiendo su línea de llevar la danza al concepto multidisciplinar.

El IVC también ha puesto en marcha dos producciones teatrales: Faust de Goethe y Alexandria de Merche Aguilar y Guadalupe Sáiz. La primera contará con la dirección de Jaume Policarpo, que firma también la versión junto a Arturo Sánchez Velasco. El montaje contará con cuatro actores, que se elegirán a través de un casting, para protagonizar esta propuesta contemporánea de este clásico. Alexandria, estará dirigida por Juan Pablo Mendiola y se podrá ver en el Teatre Arniches de Alicante en noviembre.