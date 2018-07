«En España hay cada vez menos sentido del humor y más intolerancia»

Sus años en una de las compañías más aplaudidas del país le han servido para conocer los ritmos de los espectáculos y tomar el pulso al público. Hits es el espectáculo que combina lo mejor de Tricicle en los últimos años.

¿Qué ingredientes considera que son imprescindibles para que funcione un espectáculo?

La sorpresa es una de las condiciones básicas que se debe dar en un espectáculo. Eso y conectar con el público.

¿Hay algo de lo que le ha aportado su experiencia en Tricicle que aplique a su trabajo como director artístico?

Todos los años que llevo en Tricicle me han dado el ritmo del espectáculo. La comedia necesita un ritmo importante, acelerado. Además, piensa que el humor tiene una respuesta inmediata, si tu haces un gag o cuentas un chiste y la gente no se ríe has fracasado, por lo tanto estás constantemente pensando en cuál es la reacción del público y esto es una de las cosas que más aplicamos: ver la respuesta que tiene el público para mejorar los números, cambiarlos o quitarlos.

¿Compagina bien Tricicle con sus trabajos fuera?

Sí, porque en Tricicle siempre nos damos vacaciones entre mayo y septiembre, por eso llevamos casi 40 años juntos. Si los matrimonios se diesen dos meses de vacaciones al año no habría tantos divorcios. Con Tricicle pasa esto, nos damos este periodo de descanso y cada uno hace lo que quiere.

Llevan desde 2017 con el espectáculo Hits, con en que se anunciaba la despedida de Tricicle. ¿Ya hay fecha para el último show?

Nos vamos a despedir en 2019, que es cuando cumplimos 40 años. Nacimos un 1 de noviembre de 1979, por tanto la fecha de despedida será más o menos el 1 de noviembre de 2019, si luego estamos dos meses más nadie nos va a multar por haber dicho esa fecha.

Háblenos del espectáculo de Hits.

Creo que es el mejor espectáculo que ha hecho Tricicle porque hemos escogido lo mejor de estos años. Hemos combinado lo que ha funcionado más entre el público y lo que más nos ha gustado a nosotros. La gente que ha visto sólo los últimos espectáculos puede ver cosas de hace 40 años superdivertidas y que siguen estando vigentes.

En todos estos años que lleva Tricicle de carrera ¿ha cambiado mucho el sentido del humor en España?

Creo que hay menos sentido del humor y, sobre todo, últimamente. Después de 1975 España vivió una etapa gloriosa de apertura, todo el mundo podía hacer y decir lo que quería. En estos momentos puedes decir algo y si a un colectivo le ofende es capaz de denunciarte y un juez es capaz de aceptar esa denuncia por imposible que parezca. Está ganando la intolerancia, y la intolerancia va en contra del humor o, mejor, del buen humor. Una persona intolerante tiene mal humor seguro. Deberíamos ser cada vez más abiertos y tolerantes y no es así.

¿Volverá a los escenarios después de Tricicle?

Decimos que nos retiramos, pero no sé, quizás dentro de dos o tres años nos pica el gusanillo o nos llaman de Broadway y volvemos como los toreros que se cortan la coleta, pero luego les crece. ¿Quién sabe en un futuro?