Noche entre murales, arte urbano, cine mudo y navegantes

Museos abiertos al público hasta después de la medianoche con una oferta cultural complementaria a la habitual es, básicamente, lo que encierra la Noche en Blanco, una jornada de acercamiento del arte a la ciudadanía que prevé atraer a unas 7.000 personas, según las cifras de asistencia registradas el pasado año.

El público habitual de estos espacios se amplía en la Noche en Blanco con los visitantes nacionales y extranjeros que se encuentran de vacaciones en estas fechas, y para muchos será una oportunidad de adentrarse por primera vez en ellos.

Por cuarto año consecutivo, siete museos y espacios culturales de Alicante lo celebran conjuntamente el próximo viernes, 20 de julio: Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), Museo de Arte Contemporáneo de Alicante (MACA), Museo de la Universidad de Alicante (MUA), Museo Volvo Ocean Race, Las Cigarreras, La Lonja y el Instituto Gil-Albert. En esta ocasión no se suman, por obras, el Mubag y el Museo de Aguas de Alicante.

Entre las decenas de actividades que los centros ofrecerán al público a partir de las 20 horas, el Museo Volvo Ocean Race permitirá a los visitantes ver de cerca el gran trofeo de la Vuelta al Mundo a Vela y llevarse una foto con él en un photocall, además de adentrarse en este deporte extremo a través de una nueva exposición sobre la historia de España en esta regata mundial y el papel de los regatistas españoles desde el año 1977. En ella se podrán ver imágenes y objetos personales inéditos de los participantes, cartas de navegación y otras curiosidades.

También, en línea con la campaña contra el uso de plásticos, habrá un taller para diseñarse su propia bolsa de tela, y quien lo desee podrá recorrer el interior y la cubierta del barco Brasil 1, que participó en la regata de 2008/09.

Las actividades del MARQ girarán en torno a la exposición de arte rupestre, con talleres de pintura de distintos estilos para toda la familia, un cuentacuentos de la prehistoria para los más pequeños y un juego pistas familiar acompañados por una arqueóloga con juegos y retos, que culminará con la creación de un mural prehistórico colectivo.

En los jardines del MARQ, de forma paralela, sonará la música con talleres de iniciación al lindy hop y actuaciones de alumnos y profesores, con quienes se podrán poner en práctica los pasos de baile aprendidos.

El Instituto Gil-Albert, por su parte, inaugurará una nueva exposición de Alberto V. Santonja, ofrecerá una visita guiada y celebrará el encuentro con el artista –todo en una–, que esa noche montará sus piezas relacionadas con el diseño en la muestra Do it yourself, donde el público también podrá participar.

Durante la noche, por las salas municipales (Las Cigarreras, La Lonja y el MACA) irá dejando huella Spidertag, un superhéroe de arte urbano que combinará la pintura con las nuevas tecnologías para crear un mural y dos geometrías flotantes.

En Las Cigarreras se proyectará una película de cine mudo, La ley del hampa, con música en directo por el grupo The Empty Bottles. La entrada es gratuita pero antes hay que recoger la invitación a partir del 13 de julio.

El MACA contará con una conferencia de la artista Eva Lootz, un taller familiar inspirado en la obra de Juana Francés, relatos nocturnos con Alberto Celdrán para público adulto y, en la calle Villavieja y plaza de Santa María habrá conciertos, talleres de cerámica, serigrafía e instalaciones artísticas.

La Lonja ofrecerá al público visitas guiadas en tres pases diferentes a la exposición de arte contemporáneo 365ALC_Retrat, centrada en el retrato, en la que uno de los autores protagonistas de la muestra, el artista de Almoradí Daniel G. Andújar, charlará con el público sobre el poder de la seguridad y la vigilancia en la sociedad. También habrá actuación de jazz del grupo Jazzteroid y los espectadores podrán llevarse una copia de alguna de las fotos expuestas en la muestra del Club Fotográfico de Alicante.

El Museo de la Universidad de Alicante, donde se mantiene la exposición Encuentros de Arte Contemporáneo, propondrá un espectáculo teatral por las distintas salas del MUA de la mano de la actriz Gemma Martínez, así como una jornada de música soul con los conciertos de Game of Tones, Maroca, Benjamin Sun, Gabriel Mireman, Fernando Alba y Miguel Alsem.