Pérez-Reverte dejará la RAE si revisa la redacción de la Constitución para adecuarla a un lenguaje inclusivo

"Tiene usted mi palabra". Esta ha sido la respuesta breve y directa que ha dado el escritor y miembro de la Real Academia Española Arturo Pérez-Reverte a un tuitero que le ha preguntado acerca de si dejará la RAE si revisa la redacción de la Constitución para adecuarla a un lenguaje inclusivo.



"Es un intento de domesticar la RAE. Cederán los académicos, tras intentar suertes de esgrima desganada, algún bizantinismo apolillado. Solo @perezreverte, el viejo león, marchará dando un sonoro portazo. País de cobardes...", señalaba el usuario de Twitter en el mensaje al que ha respondido de forma clara y concisa Pérez-Reverte.



Tiene usted mi palabra. „ Arturo Pérez-Reverte (@perezreverte) 10 de julio de 2018

La Real Academia Española ha recibido durante la mañana de este jueves 12 de julio laa un lenguaje "inclusivo", según ha confirmado a Europa Press un portavoz de esta institución.El director de la RAE, Darío Villanueva, ya adelantó en declaraciones a Europa Press que el documento no estará listo al menos hasta octubre y será "un trabajo serio y despolitizado". Villanueva recibió el pasado lunes 9 de julio una llamada de vicepresidencia en la que, en una conversación de siete minutos, se solicitaba a la academia un informe sobre "aspectos lingüísticos" de la Constitución.El director de la academia trasladó entonces lasi bien solicitó una petición formal por escrito para "saber cómo actuar", documento que ha sido enviado este mismo jueves.De esta manera,y, previsiblemente, pondrá en marcha una comisión que trabajará en este asunto "sin perder tiempo alguno". No obstante, la "última decisión" sobre el informe le corresponderá al pleno de la academia, que es donde se debatirá el documento tras su salida de la comisión.El pleno de la RAE no volverá a convocarse hasta octubre, por lo que al menos en ese plazo no se aprobará el informe. "Es un plazo normal, hay que tener en cuenta que se trata de revisar lingïsticamente toda la Constitución", defiende Villanueva.ya ha explicado en el Congreso que este informe abordará la "adecuación" de la Constitución española a un lenguaje "inclusivo, correcto y verdadero a la realidad de una democracia que transita entre hombres y mujeres".Villanueva ya señaló que este asunto no entró en la conversación telefónica con vicepresidencia.. Ellos piden un informe, pero nosotros contestamos conforme lo que a la academia le parezca que tenga que ser: un trabajo riguroso, serio y despolitizado, desde el punto de vista lingüístico y gramatical", apuntó.Así, reiteraba que la respuesta de la RAE será"Responderemos con lo mejor que sepamos: no cabe pensar que nos vamos a apartar de lo que ha sido la tradición gramatical ortográfica y lexicográfica desde hace más de 300 años --que ha ido evolucionando y se ha puesto al día--", ha apuntado.