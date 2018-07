Espectáculo de voces de Game of Tones

El grupo musical alicantino a capela Game of Tones dio ayer un ejemplo de virtuosismo vocal con el concierto que ofreció ayer en el salón de actos del Club INFORMACIÓN. Los once componentes del joven conjunto de voces formado en la UA desgranaron sin instrumentos musicales durante una hora algunas de las mejores canciones de su repertorio, que recorre desde los grandes éxitos de la música de los años 80 hasta temas actuales. A pesar de que competían con el fútbol, el público abarrotó el salón de actos y pudo disfrutar de versiones a capela de clásicos como Uptown Girl de Billy Joel o Hallellujah, y no tan clásicos, desde Cheerleader, de Omi, hasta Just the way you are de Bruno Mars.