Concierto de Game of Tones en el Club INFORMACIÓN

El grupo de música a capela Game of Tones ofrece hoy un show musical con diferentes voces para todos los públicos en el Club INFORMACIÓN. La actuación será hoy a las 20 horas en el salón de actos del Club (Avda. Dr. Rico, 17) y la entrada consiste en un donativo voluntario de 3 euros al final del concierto, a beneficio de este joven conjunto formado en la Universidad de Alicante.

Game of Tones ofrecerá una ctuación de aproximadamente 1 hora de duración con 3 sopranos, 2 contraltos, 2 tenores, 2 barítonos y 1 beatboxer para revivir a capela música variada, desde temas de los años 80 como "Uptown Girl" de Billy Joel o "Hallellujah" de Leonard Cohen, hasta canciones populares actuales como "Shape of you" de Ed Sheeran o "Just the way you are" de Bruno Mars.

El grupo canta las canciones sin instrumentos y ya han ofrecido numerosos conciertos en diversos actos de graduaciones de las facultades de la UA, la Sede Universitaria de la calle San Fernando, en la reapertura del bar Ocho y Medio (2017) o en actuaciones particulares.