El Orgullo calienta motores

Diversitat, Alicante Entiende y la UA ofrecen cine, charlas, debates y performances.

La intersexualidad, la homofobia en el entorno rural, las identidades trans en la escuela y en la tercera edad o el cómic LGTBI (Lesbianas, Gays, Transexuales, Bisexuales,Intersexuales) son algunas de las cuestiones que se abordarán durante las dos próximas semanas con numerosas actividades artísticas y culturales en la antesala a la manifestación (que no desfile) del 21 de julio en Alicante por la fiesta del Orgullo.

Aunque el Día del Orgullo se festeja el 28 de junio –en recuerdo a los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969, que marcan el inicio de la lucha por los derechos de los homosexuales– las ciudades españolas suelen organizar sus actividades antes del Desfile del Orgullo Gay en Madrid, que se celebró el pasado sábado, salvo en Alicante, que lo pospone para no coincidir con las fiestas de Hogueras. En este caso, y organizado por Diversitat, será el próximo 21 de junio.

Pero desde hoy y hasta esa fecha, son numerosas las actividades culturales que tanto Diversitat como la Universidad de Alicante, así como Alicante Entiende y Artegalia Radio desplegarán estos días en la ciudad.

«Nosotros no somos una plataforma grande pero llegamos a mucha gente con Artegalia y vinculamos el Orgullo a la cultura, el arte y el espectáculo, que son herramientas grandísimas para difundir la realidad del colectivo», apunta Lydia Na, portavoz de estas últimas entidades, que hoy comienzan su semana Ola Sarao con un taller sobre sexualidad de Sexólogos Sin Fronteras en Viva La Pepa a cargo del artista y enfermero Manuel Velandia, que el miércoles a las 20.30 horas en el Claustro realizará la performance Anality is not banality tras el cual se abrirá una mesa redonda sobre mayores trans (con Carlos Horrillo, La Robertina y Juan Olmos).

Además de programas especiales radiofónicos el jueves y el viernes y de sesiones disco con Lydia Na en Artespíritu, el sábado se proyectarán en el MACA cinco cortos destacados en el Festival de Cine Trans y en el Festival de Cine de Alicante a partir de las 18 horas con la participación de Trans-Socialmedia.

Diversitat vuelve a festejar el OrgullAlacant a partir del día 12 «con un montón de actividades culturales y sociales, porque el Orgullo es reivindicación y también cultura, que nos visibiliza», apunta el presidente de Diversitat, Toño Abad.

Esta entidad inicia sus actos con cine. El día 12 se proyectará el documental turco Mr Gay Siria, que aborda la temática LGTBI desde el ángulo de los refugiados sirios, que seguirá el día 13 con una sesión de cortos trans, ambos en la Puerta Ferrisa, y culminará el día 17 con la proyección al aire libre de la película británica Pride (Orgullo) en la plaza de Gabriel Miró.

Durante la semana se podrá contemplar en Las Cigarreras desde el día 16 una gran exposición que recorre tres décadas de activismo y lucha por los derechos del colectivo, desde Lambda y Arco hasta DecideT y Diversitat desde 2010, con fotografías, fondos documentales de publicaciones de los años 80 y repaso de hechos históricos. El día 17 habrá un club de lectura con el escritor Carles Cortés sobre su última obra, La vida dins dels ulls, en la sede de Diversitat, y los siguientes días se han organizado varias mesas redondas sobre la intersexualidad, las identidades trans y el Orgullo desde la periferia.

También la Universidad de Alicante centrará sus actos en conferencias y mesas redondas entre el 11 y el 30 de julio. Mesas de debate a cerca de la realidad LGTBI universitaria, la homofobia en pueblos pequeños o el cómic LGTBI en la Sede Ciudad de Alicante, así como charlas de Ángel Guasch, Mar Cambrollé y Carolina Laferre, además de muestras de cortos trans y música LGTB.