Serrat vuelve al Mediterráneo en el ADDA

El cantautor catalán Joan Manuel Serrat regresa hoy a Alicante con la gira Mediterráneo da capo, con la que vuelve a revivir su icónico disco Mediterráneo 47 años después. El concierto, a las 22 horas, abre la programación de verano del Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA), escenario por el que pasarán también esta semana el cantaor Miguel Poveda (jueves) y el armonicista Antonio Serrano (sábado) considerado uno de los mejores especialistas del mundo en su instrumento. Las entradas anticipadas se han agotado, aunque siempre se ponen a la venta en taquilla el día del concierto unas pocas.

El título del espectáculo (da capo es un término italiano que significa volver al principio) se debe a que el eje principal de los conciertos será su disco Mediterráneo (1971). En ese viaje repasará, entre otras, las 10 canciones de aquel LP, entre las que se encuentran Lucía, Aquellas pequeñas cosas, Pueblo blanco, La mujer que yo quiero y la mítica Mediterráneo. ·»Recorrer caminos, cruzar fronteras, conocer otros mundos y finalmente regresar a casa con lo aprendido en la travesía de ida y vuelta, como las olas», explica el catalán en la comunicación del concierto.

Serrat llevará este espectáculo a varias ciudades españolas, europeas y latinoamericanas en el 47º aniversario de Mediterráneo, una fecha que según bromeó el autor durante la presentación hace unos meses «no es muy redonda», pero no ha querido esperar a los 50 años de la publicación para llevar a cabo la gira. «Lo que hace 50 años parecía infinito, la vida me ha demostrado que es finito y delicado y quién sabe si luego no tengo aire para soplar las velas, yo me anticipo», decía, tras confirmar no obstante que está en un buen estado de salud.

Para los que no puedan escucharle esta noche, Serrat volverá a la provincia de Alicante para un concierto el 2 de agosto en Eras de la Sal de Torrevieja. Su último concierto en Alicante fue en julio de 2015 en la plaza de toros en el marco de la gira de presentación del doble álbum Antología Desordenada que reunía sus mejores 50 canciones. Serrat recibió el pasado 9 de octubre la Alta Distinción de la Generalitat Valenciana por «su defensa de valores, lucha democrática y defensa de las libertades durante el franquismo» y «por su contribución a rescatar del olvido y difundir la obra de poetas valencianos, como Miguel Hernández».