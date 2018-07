Con la mirada puesta en Arlés

n Midnight at the Crossroads es el nuevo proyecto fotográfico conjunto que la alicantina Cristina de Middel y el brasileño Bruno Morais presentarán esta semana en los Encuentros de Fotografía de Arlés, el festival de fotografía más importante de Europa que se celebra cada verano desde el año 1969. De Middel y Morais expondrán este trabajo en una de las más de 60 exposiciones seleccionadas en esta 49 edición y también presentarán el proyecto en forma de libro de fotografía, que acaban de publicar con su sello propio: This Book is True.

Midnight at the Crossroads (Medianoche en la encrucijada) es un proyecto de largo recorrido sobre las religiones africanas y su vinculación con Sudamérica, en el que llevan trabajando desde hace tres años a partir de Esú, una de las entidades más enigmáticas de la cosmogonía de las religiones de África occidental y que cruzó el océano de la mano con los esclavos.

El documento surge, apuntan, «como una reacción al avance de las iglesias evangélicas en África y América del Sur que desafía la supervivencia de un patrimonio cultural en peligro». De Middel ya presentó en Arlés trabajos como Afronautas y This is what hatred did.

El fotógrafo oriolano Ricardo Cases, que expuso el pasado año en este festival con el colectivo Blank Paper al que pertenece, vuelve a participar en una exposición colectiva, The Hobbyist, organizada por Fotomuseum Winterthur Collection, en la que se establece una relación entre la fotografía y las aficiones culturales y sociales. Cases lleva allí imágenes de su serie sobre colombicultura, Paloma al aire y allí estarán también sus últimos fotolibros editados con Dalpine.

A su vez, el alicantino José Luis Carrillo y el alteano Joan Alvado mostrarán sus proyectos en los visionados del festival. Alvado, que acaba de publicar su primer libro de fotografía, Escola de pastors, presentará Cuban Muslims, Tropical Faith a varios expertos con la intención de incluir en festivales europeos este trabajo ya galardonado, en el que retrata la nueva realidad de la floreciente comunidad musulmana en Cuba.

Carrillo explicará su proyecto Los hijos del ciervo, que inició en 2015 y concluyó el pasado mes de febrero, realizado en uno de los territorios más despoblados de Europa -en la comarca de Molina de Aragón, entre Teruel y Guadalajara- y en el que aporta una reflexión sobre la sociedad actual, su relación con la naturaleza y la identificación con los animales.

De las 65 imágenes que componen este trabajo, Carrillo presentará el núcleo central, 25, las «imprescindibles» con las que pretende armar en el futuro un fotolibro.

Él enmarca su proyecto en la fotografía «más americana, documental, que pone el peso en las personas y cosas que se fotografían para contar una historia» y apunta, feliz, que el resultado final de Los hijos del ciervo «ha subido uno o dos escalones más en calidad».