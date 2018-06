Los grandes artistas del fijazz, flamenco y world music se reúnen en el ADDA

La edición del Festival del ADDA en verano, Ritmo 2018, reúne la esencia de los ingredientes que acercan la música a todos los públicos del 4 al 28 de julio.

Artistas, tanto del Jazz como del Flamenco, World Music, todos ellos con perfiles unidos por la energía y la fuerza comunicativa de su capacidad rítmica.

Todos y cada uno de los proyectos de Ritmo 2018 son creados especialmente o fruto y resultado de las largas trayectorias de los artistas.

Joan Manuel Serrat, 4 de julio

Joan Manuel Serrat

"Mediterraneo Da Capo" (DA CAPO, término musical de origen italiano que significa volver al principio)

Existe un viejo proverbio catalán que resume la epopeya de Ulises, la Odisea, en siete palabras: Roda el món i torna al Born. Esto equivale a decir que es bueno recorrer caminos, cruzar fronteras, conocer otros mundos y finalmente regresar a casa con lo aprendido en la travesía de ida y vuelta, como las olas.

De ahí el título del espectáculo: Mediterraneo Da Capo, con el que ha decidido desplegar velas para navegar de nuevo con su disco Mediterráneo (1971) como el eje alrededor del cual gira este concierto con el que el cantautor catalán se hace a la mar.

Transcurrido casi medio siglo, Serrat regresa al Mediterráneo que nunca abandonó.

El joven Aristóteles lo dejó muy claro que hace veinticuatro siglos cuando dijo: "Existen tres clases de personas: los muertos, los vivos y los que van por mar." Serrat pertenece a esta última estirpe.

Miguel Poveda, 5 de julio

Miguel Poveda

"EnLorquecido"

Miguel Poveda, uno de los artistas actuales más representativos del flamenco en nuestro país, anuncia "EnLorquecido Tour".

El músico presentará en estos conciertos las canciones de "EnLorquecido" y sus principales éxitos y viajes por diferentes estilos musicales como el flamenco, la copla y la canción popular, lo que se convertirá en una auténtica fiesta de sentimientos y emociones.

Miguel Poveda se ha rodeado de sus músicos de siempre incluyendo algunas incorporaciones. El maestro Joan Albert Amargós es un lujo en esta gira que además de estar a cargo de la dirección musical nos hará disfrutar con la majestuosa interpretación musical.

Antonio Serrano, 7 de julio

Antonio Serrano

"Tootsology"

Antonio Serrano – Armónica

Albert Sanz – Piano y teclados

Dee Jay Foster – Contrabajo

Esteva Pi – Batería

Este homenaje a Toots es un repaso de toda su carrera que abarca desde los años 50 hasta la actualidad. Una selección cuidadosa de los temas más representativos de cada época.

Antonio ha sido miembro del grupo de Paco de Lucía los últimos 10 años con quien ha hecho 8 giras mundiales. Como músico de Jazz, ha tocado con Toots Thielemans, Chano Domínguez, Tomatito, Perico Sambeat entre otros.

Su trepidante trayectoria le ha valido para ser premiado con el Masters of Mediterranean Music en jazz flamenco por su aportación revolucionaria a este estilo, otorgado en 2014 por el Berklee Mediterranean Music Institute, así como el Grammy Latino, por parte de la Latin Academy of Recordin Arts & Sciences, en su reconocimiento por su participación como artista en la grabación del disco Entre 20 Aguas: a la Música de Paco.

Simon Phillips With Protocol IV, 8 de julio

Simon Phillips With Protocol IV

Simon Phillips - batería

Greg Howe - guitarra

Ernest Tibbs - bajo

Otmaro Ruiz - teclados

Simon Phillips es, sin duda, uno de los bateristas más reconocidos y respetados del mundo, cuyo estilo no solo refleja su talento técnico, sino también su sensibilidad musical distintiva.

Ya sea Rock, Fusion o Jazz, aplica la misma precisión e intensidad a su batería a la que nunca le falta emoción y sensibilidad. Hasta la fecha, ha realizado giras y grabaciones con muchas bandas y artistas, entre ellos: Mick Jagger, The Who, Jeff Beck, Tears for Fears, Judas Priest, Stanley Clarke, The Pretenders, etc.

The Brad Melhdau Trio, 12 de julio

The Brad Melhdau Trio

Brad Mehldau (piano)

Larry Grenadier (contrabajo)

Jeff Ballard (batería)

Brad Mehldau, pianista de jazz, graba y actúa en directo habitualmente desde principio de los años noventa, tanto con su trío como en solitario. A lo largo de este tiempo destaca la consistencia de su trabajo en formato trío, grupo con el que ha lanzado, desde 1996, una serie de cinco discos con Warner Bros titulados The Art of the Trio y ha publicado Elegiac Cycle, una grabación a piano solo, y Placesque, trabajo que incluía temas tanto a solo como en trío.

Tras diez gratificantes años con Jorge Rossy, en 2005 le sustituyó en la tríada el baterista Jeff Ballard.

Entre muchos proyectos, destaca el monumental y ambicioso 10 Years Solo Live de 2015, set de ocho discos con una selección de 19 grabaciones recopiladas durante una década de conciertos por Europa.

En 2016 publicó el esperado Blues and Ballads y Nearness (Joshua Redman / Brad Mehldau Duo), ambas grabaciones nominadas a los Grammy.

Luz Casal, 14 de julio

Luz Casal

"Que corra el Aire"

Decidida a no ir nada más que hasta el fondo, la actitud musical de Luz Casal siempre se ha caracterizado por la búsqueda constante, una búsqueda imprecisa y seguramente perpetua que le ha llevado a aventurarse en proyectos de una diversidad tan amplia como su capacidad interpretativa.

Los últimos años han supuesto una vertiginosa sucesión de reconocimientos. Al Premio Rolling Stone por una vida dedicada al rock, el Grammy Latino honorífico o la Medalla de las Artes de Francia se suma ahora el Premio Nacional de Músicas Actuales.

Antonio Carmona, 15 de julio

Antonio Carmona

"Obras son amores"

Tras más de 20 años como cantante del grupo Ketama, que vende un millón de discos, en 2006 publicó su debut en solitario. Antonio Carmona además de un gran compositor es un cantante con una voz personalísima y un percusionista al que se rifan artistas de la talla de Alejandro Sanz o Juanes. Ahora, Antonio Carmona nos presenta su nuevo trabajo en solitario.

Un proyecto hecho entre Miami y Madrid, que cuenta con la colaboración de una gran variedad de músicos.

Este nuevo disco tiene el sello de Antonio Carmona que aunque diferente al anterior, es alegre, rico en melodías y lleno de frescura.

Dhafer Youssef, 19 de julio

Dhafer Youssef

"Diwan of Beauty And Odd"

Dhafer Youssef, oud, voz

Aaron Parks, Piano

Matt Brewer, contrabajo

Ferenc Nemeth, batería

Maestro de la fusión de músicas del mundo / jazz con elementos de trip-hop, Dhafer Youssef es el núcleo de las tendencias actuales de vanguardia.

Enraizado en las tradiciones islámicas, el canto de Dhafer es digno con un aura de espiritualidad. Cuando su oscura e inquietante voz de barítono se convierte en un falsete espeluznante, los oyentes sienten "la tierra moverse" por debajo de sus pies. Dhafer Youssef crea música original majestuosa y refinada.

Ute Lemper, 20 de julio

Ute Lemper

"Songs from the Broken Heart"

La carrera de Ute Lemper es vasta y variada. Ha dejado su huella en el escenario, en películas, en conciertos y como artista de grabación única en más de 30 CDs durante más de 30 años de carrera.

El de Ute Lemper es un viaje por universos vaporosos y umbríos, canallas, y es en ellos –especialmente en el alemán– donde se desenvuelve con mayor naturalidad. Es en estas canciones teñidas de clandestinidad y misterio donde adquiere carta de naturaleza su voz escurridiza y su garganta caleidoscópica.

Sara Baras, 21 de julio

Sara Baras

"Sombras"

Más de 4.000 representaciones con su compañía le han llevado a visitar los mejores teatros del mundo, convirtiéndose en una de las más reconocidas embajadoras de nuestra cultura.

Los teatros más importantes a nivel mundial se han rendido a sus pies, obteniendo las mejores críticas de prensa y público. Es importante destacar el éxito y la aceptación que tienen sus espectáculos entre el público lo que le ha permitido permanecer durante largas temporadas en cartel en ciudades como Madrid, Barcelona, Londres y París principalmente.

"Sombras" conjuga en escena y de la manera más brillante, lo contemporáneo, haciendo uso de recursos técnicos de vanguardia con la magia y el sentimiento que tiene la esencia del flamenco, patrimonio cultural de la humanidad.

Jorge Drexler, 22 de julio

Jorge Drexler

"Salvavidas de Hielo"

Ganador de un Óscar por la canción "Al otro lado del río", que pertenece a la película "Diarios de motocicleta". Se trata de la primera canción en castellano de la historia que recibe este galardón.

En estos últimos años ha acumulado 3 nominaciones consecutivas a los Grammy Awards, 4 nominaciones consecutivas a los Latin Grammy Awards y 2 veces consecutivas el Premio de la Música Española, entre otros galardones.

"Salvavidas de hielo" es un trabajo lleno de luz, de los que cambian la atmósfera de cualquiera que lo escuche.

Holland / Hussain / Potter Trio, 26 de julio

Holland / Hussain / Potter Trio

Dave Holland, bajo

Zakir Hussain, tabla

Chris Potter, saxo

Zakir Hussain es hoy apreciado tanto en el campo de la percusión como en el mundo de la música en general como un fenómeno internacional. Sus brillantes y emocionantes actuaciones no solo lo han establecido como un tesoro nacional en su propio país, India, sino a nivel mundial.

Su música está marcada por una intuición misteriosa, una improvisación magistral y destreza fundada en formidable conocimiento y estudio. Ampliamente considerado un arquitecto jefe del movimiento de música mundial contemporánea, la contribución de Zakir a la música mundial ha sido única.

Compra de entradas para el ADDA: Ritmo 2018

Venta de entradas en instanticket.es y en la web oficial del ADDA

Posibles gastos de distribución no incluidos.

- Descuentos para jóvenes y mayores

Además, hazte ya con tu abono "Los Cinco Sentidos del Jazz" por 60€ y disfruta de estos 5 conciertos: