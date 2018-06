Un verano en Las Cigarreras

Además, teatro, talleres y arte.

Cine, música, arte, teatro. El centro cultural Las Cigarreras afronta los meses de verano con sus apuestas estivales dirigidas a un público variado, intergeneracional y con inquietudes de vanguardia. La concejal de Cultura de Alicante, María Dolores Padilla, y la responsable de este centro, Miriam Gilabert, presentaron ayer la programación para julio, agosto y septiembre. Pocas novedades y continuidad con una serie de propuestas que en anteriores ediciones han dado sus frutos.

Por eso vuelve el cine en el solar trasero de Las Cigarreras, un espacio al aire libre, con un aforo de algo más de 400 personas, que podrán disfrutar de dos ciclos. Uno de cine europeo, todos los jueves de julio, y otro de cine mudo con música en vivo que tan buen resultado ha tenido en anteriores ocasiones. En el primero se verán las películas francesas La vaca y El Sr. Henri comparte piso (5 y 12 de julio, respectivamente), Muchos hijos, un mono y un castillo, cinta española de Gustavo Salmerón (19 de julio), y la finlandesa El otro lado de la esperanza (26 de julio).

En cuanto al ciclo Música para el silencio, se ha programado una sesión de cortos de Charley Bowers, con música en directo de Le Jazz Hot Band (6 de julio); Y el mundo marcha, de King Vidor, con músicos de Casa Sofía (13 de julio); La ley del hampa, de Josef von Sternberg, con la actuación de The Empty Bottles (20 de julio), y Tabú, de Murnau, con música de Cosme Gosálbez, Felipe Duperlly y Carlos Blanco Fadol (27 de julio).

El año pasado estos ciclos reunieron a más de 2.300 personas, cifra que se espera superar. «Tratamos de escoger películas que nos parecen interesantes y que han tenido poco recorrido en las carteleras», aseguró Gilabert, que recordó que la entrada es libre con invitación, que debe recogerse en Las Cigarreras.

Este centro volverá a ser sede de las residencias artísticas A Quemarropa, en esta ocasión por primera vez con el respaldo del Consorcio de Museos de la Generalitat. Han sido alrededor de un centenar de creadores los que se han presentado a esta convocatoria y serán finalmente diez quienes disfruten de estas jornadas de convivencia artística, que tiene como objetivo «proponer nuevos modelos de creación» y que contará con la visita de profesionales del mundo del arte y la cultura.

El arte también estará presente con la actual muestra Notificaciones, del Consorcio, y le seguirá el 2 de agosto la exposición Negocio, seleccionada en la III convocatoria pública de la Concejalía de Cultura Buitblanc.

En cuanto a teatro, se podrán ver Madre coraje y sus hijos, el 7 de julio, a cargo de Fontviva Teatre, y Julio César, por Epidauro Teatro, el 21 de septiembre. Danza también habrá. Será el 7 de julio, con Amigos por la Danza y la compañía DCA.

A lo largo del verano también se impartirá un taller sobre síntesis de sonido (entre el 12 y e 31 de julio), se celebrará el 30 aniversario de Jovesord Comunidad Valenciana (14 julio), un homenaje a Nelson Mandela por su centenario, con una muestra de artistas, cuentacuentos y conciertos (28 de julio). Y otro concierto, el de Torresanto, el 1 de agosto, y el que se ofrecerá dentro del ciclo #lascigarrerasmovistar el 15 de septiembre y de We Are Not Brothers, el 22 de ese mes.

En septiembre también llegarán de nuevo el Festival Alternativo Contra el Abandono de la Música Alicantina (día 8), el Festival de Cine Ruso Volna (día 8), Circarte (día 16), el Mercado de Diseño (día21) y la IX Game Jam Alicante (del 28 al 30).

Para María Dolores Padilla se trata de una programación «atractiva para todos los públicos» en un centro «convertido en referente de la cultura contemporánea en la provincia».