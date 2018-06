Luis Prado: «No debe de quedar ya ningún clásico que no haya sido pervertido»

Luis Prado (Alicante, 1972) vuelca en sus discos en solitario una forma de entender la música intransferible y personal. Lo hizo con canciones propias en Mis terrores favoritos (2016) e interpretando clásicos ajenos en Plays Standards vol. 1 (2017) y ahora lo vuelve a hacer con Plays Standards vol. 2 .

¿Incluir el Money for nothing de Dire Straits o el Whatever you want de Status Quo en su disco de versiones es una forma de confesar un placer culpable?

Hombre, quizá Money for nothing no es lo mejor de Dire Straits pero tiene un punto que te permite expresarte. Y también tiene algo de chiste hacer algo tan de guitarra al piano. Las dos canciones me gustan, aunque tienen un puntito hortera, facilón... Quizá han sido dos canciones sobreexpuestas.

Ahora se reivindica esa música de los 80 que empezó a despreciarse cuando llegaron los 90...

Somos gente muy nostálgica. Cosas que han estado denostadas luego se reivindican, como los sintetizadores analógicos o las cajas de ritmos... La música disco tenía una prensa terrible incluso en la época en la que se hizo. Ahora nadie se avergüenza en decir que Giorgio Moroder era un genio. E igual pasa con ABBA, hasta no hace mucho era difícil encontrar al alguien que reconociera que le gustaban. Pero yo en este disco no reivindico a nadie, nada más que a mí.

¿El disco es de canciones que le marcaron en la infancia y la adolescencia?

Al principio ese era el plan. Pero luego se empezaron a acumular ideas, canciones que piensas que molaría tocar, y sale algo un poco batiburrillo. Al final se trata de ver si aporto algo con mi versión, que no se quede en un mero cover.

Ese chiste de trasladar un tema guitarrero al piano lo lleva al máximo con la versión de Loco por incordiar.

Es otro tema que escuchaba cuando era joven y tiene una progresión de acordes que me parece chula. Son de esas canciones que se te pasan un momento por la cabeza, te pones a tocarlas y te lo pasas bien. Además, aunque no soy un conocedor de su discografía, Rosendo me cae muy bien.

¿Por qué no hizo el disco de standards en castellano que se planteó al versionear a Rosendo?

Porque se quedarían fuera canciones de los Stones o de los Kinks, me acordaba de ideas para versiones que se habían quedado fuera en el otro disco... Te empieza a dar pena lo que se va a quedar fuera y el hilo conductor desaparece.

¿Cuando les da la vuelta a clásicos como estos siente que los está traicionando?

No tengo sensación de traicionar o corromper, sino de estar haciendo un divertimento o, mejor aún, viendo que la canción funciona a mi modo. Supongo que en los últimos tiempos ha habido una sobredosis de clásicos versionados en plan lento y con ukelele. No debe haber ya ningún clásico de la música que no haya sido pervertido. Pero quizá la onda que le doy yo, esto del piano en plan años 30 muy ragtime, no está tan sobada... O al menos no es una cosa lánguida .

Le espera un verano muy completo, de gira sinfónica con Miguel Ríos y con Tequila. ¿Cómo se prepara para algo así?

El sinfónico ha requerido un montón de ensayos porque ha habido un trabajo de adaptación mutua entre la banda de rock y la orquesta. En cuanto a Tequila, yo era muy fan. Quizá el de pianista de Tequila es un puesto un poco inventado porque ellos nunca tuvieron piano salvo en tres o cuatro cosas. Así que intento hacer un poco más rico el sonido pero sin pasarme y sin que se desvirtúe su esencia.

¿Cómo es tocar con ídolos de la infancia?

Empecé a tocar con Miguel en 2009, y encerrarte en un local para ensayar con él todo el Rock & Rios, que de chaval me lo aprendí de pe a pa, fue tremendo. E ir a un local de ensayo con los Tequila para dar mi aportación a temas que me gustaban mucho, es un regalo.

En la última película de David Trueba Casi 40, suena una canción de Señor Mostaza ( Todo me recuerda a ti)

Sí, me ha hecho ilusión. A veces piensas «molaría que alguna canción mía saliera en alguna peli». Y puestos a escoger, me mola que sea en una peli de Trueba, que me cae muy bien y me gusta lo que hace. Él además es muy fan desde que oyó Momento Garci. Me parece una forma chula de que la canción tenga otra vida.

¿A Señor Mostaza solo los veremos ya versionando discos de los Beatles?

No creo. Si hacemos algo juntos será para hacer temas nuevos. Está por ver porque andamos todos muy liados. Van surgiendo canciones, pero lentamente.