"Hereditary", terror de alto standing

Nacionalidad: EE.UU. Producción: PalmStar Media. 2017. Guión y dirección: Ari Aster. Fotografía: Pavel Pogorzelski. Música: Colin Stetson. Intérpretes: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff, Milly Shapiro, Ann Dowd, Brock McKinney, Morgan Lund, Mallory Bechtel, Jake Brown, Heidi Méndez. 127 minutos.

Una opera prima que sorprende por su calidad, porque se enfrenta al cine de terror con una osadía notoria, absorbiendo influencias de ilustres títulos y cineastas de los años sesenta y setenta, sobre todo de "La semilla del diablo", "Amenaza en la sombra" y "Suspense" y porque demuestra conocer a fondo las reglas esenciales del género. El debutante Ari Aster no sólo se ha aprendido la lección de sus maestros, sino que ha elaborado como alumno privilegiado y a partir de sus enseñanzas una clase impecable de diseño. De esta forma lo que en manos de sus colegas no deja de ser una mediocridad o una mera secuela, aquí es un modelo no exento de imaginación y creatividad, que está lejanamente inspirado por cierto en una mala racha que vivió su propia familia.

Con una media hora final, en el conjunto de una cinta que se prolonga 128 minutos, que crea una atmósfera de miedo realmente inquietante y con momentos que sorprenderán al espectador. Nadie duda de que con un punto de partida de este nivel, el realizador está capacitado para llegar bastante lejos. Sin dejar de lado que Ari Aster es, asimismo, autor del guión y que antes de iniciar el rodaje ya se sabía de memoria y al detalle la planificación y las claves estéticas. Una tarea en la que fue decisiva la colaboración del director de fotografía Pavel Pogerzelsky.

Las cosas ya no pintaban nada bien antes, pero es cierto que el fallecimiento de Ellen precipita el panorama, sembrando las raíces del mal y dando paso al tema del espiritismo y de las macabras apariciones que invaden los lugares más ocultos y estratégicos de la mansión. El terror se hace tan patente que Annie y Steve, los padres, se ven impotentes para acabar con el caos que se desata ante los hijos, Peter y Charlie. Es entonces cuando se pone de manifiesto la vinculación de los personajes reales con la colección de muñecas que supone una de las joyas del clan. Lo peor es que la presencia de seres fantasmagóricos se multiplica hasta convertir la casa en una invitación al más allá.

Sin necesidad de recurrir a efectismos gratuitos, únicamente a una banda sonora de Colin Stetson que nos pone en situación, la cinta va entrando en materia con ingredientes más que rentables. Dejando entrever alguno de los gritos más espeluznantes que se han escuchado últimamente en una pantalla. Aquí el mérito es de la autraliana Toni Collette, que hace una labor inmensa que es capital en un relato de estas carácterísticas. A su lado el veterano Gabriel Byrne no se queda a la zaga.