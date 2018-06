El director del Festival de Sitges habla en Alicante de los 50 años de Godzilla

La Sede Ciudad de Alicante (San Fernando, 40) acoge el próximo sábado 30 de junio la jornada "Kaiju Weekend", organizada por el Aula del Cómic de la UA. La jornada contará con la participación del director del Festival de Cine Fantástico de Sitges y autor del libro "Godzilla: 50 aniversario", Ángel Sala, que participará en una mesa redonda sobre el origen y evolución del Kaiju Eiga (de 11 a 12:30 horas) junto a Jonathan Bellés, director del documental "Godzilla & Hiroshima: the dawn of the Kaiju Eiga", y Octavio López, coordinador de la jornada y webmaster de www.godzillaencastellano.com

Tras la mesa redonda se llevará a cabo la grabación del podcast Cosas de Monstruos y por la tarde, de 18 a 20 horas, tendrá lugar el Cineforum Kaiju eiga. Se proyectará la primera película de este género "Japón bajo el terror del monstruo" (1954) y se abrirá un debate posterior conducido por Jonathan Bellés.

El término Kaiju Eiga se utiliza para definir las "películas (eiga) de monstruos (kaiju)" japonesas. Este género cinematográfico nació en 1954 y con el productor Tomoyuki Tanaka, el creador de efectos especiales Eiji Tsuburaya y el director Ishiro Honda, creadores de "Godzilla, Japón bajo el terror del monstruo", Ishiro Honda (1954), película que fue el primer exponente del Kaiju Eiga.