Vicente Castelló: «Si volviera a nacer, volvería a ser hostelero»

Vicente Castelló Pérez, fundador del restaurante Nou Manolín en Alicante hace más de cuatro décadas, recibió ayer el galardón Toda una Vida concedido por la Real Academia de Gastronomía, que hizo entrega de su Premios Nacionales de Gastronomía en un acto celebrado en el Museo Reina Sofía de Madrid.

«Siempre he dicho que si volviera a nacer, hostelero sería», destacó el galardonado, «a pesar de los horarios y los festivos trabajados», tras agradecer a la Academia el reconocimiento y declararse «orgulloso» de verse «entre compañeros de tan alto nivel».

«A nivel popular, en mi tierra, perdí mi apellido. No soy Castelló; soy Vicente, el del Nou Manolín». apuntó el fundador de un restaurante que comenzó con una modesta barra 40 años atrás «y gracias a la calidad de los productos que servía se convirtió en pionera de las barras gastronómicas», como destacaron los responsables de la academia en su decisión de premiar la experiencia del restaurador alicantino, que «ha servido de «inspiración» para que el chef francés Joël Robuchon creara sus afamados atelieres».

«El buen hacer de nuestro establecimiento le dio prestancia a mi nombre y ahora, viendo a mis hijos integrándose, continuando y mejorando lo realizado por mí, imagináos qué satisfacción», explicó emocionado el restaurador, que no se olvidó de su familia, y en especial de su esposa, Alicia, en su agradecimiento por apoyarle siempre en su carrera profesional.

«Este premio me confirma que he sabido conjugar mi profesión año tras año con mi vida personal, amigos y, cómo no, mi familia». Alicia, concluyó, «es más del cincuenta por ciento de este premio y de toda mi trayectoria».

El de Castelló (Toda una Vida) y el de José Gómez Joselito ( Especial) fueron los dos únicos premios directos de un acto en el que se concedieron, además, una decena de reconocimientos entre 27 nominados. Entre ellos, Albert Adrià (Jefe de Cocina), Juan Manuel del Rey (Director de Sala), Rafael Sandoval (Sumiller), Andoni Luis Aduriz (Gastronomía Saludable, personalidad) y Fundación Dieta Mediterránea (Gastronomía Saludable, institución).