10 canciones de Bruno Mars con las que triunfaron otros artistas

El éxito creciente acompaña a Bruno Mars desde el lanzamiento en 2010 de su debut, Doo-Wops & Hooligans, que aún continuó aumentando considerablemente en 2012 con Unorthodox Jukebox, su segunda entrega.

Como muestra de su talento, tampoco podemos olvidar que ya antes de estrenarse como solista había conseguido un musculoso caché componiendo para otros artistas, algo que ha continuado haciendo siempre con total naturalidad.

Es en esa faceta en la que queremos centrarnos en esta ocasión, seleccionando una decena de canciones que, aunque han popularizado otros, en realidad son obra de Bruno Mars y seguramente no lo sabías.

Vamos allá, sabiendo perfectamente que nos dejamos un montón en el tintero. De hecho, puedes investigar un poquito por tu cuenta y alucinarás con la cantidad de temazos que llevan la firma de Bruno Mars... ¿el Rey del Pop del siglo XXI?



The Vamps

Can we dance es un tema perteneciente al primer álbum del grupo, Meet The Vamps, editado en 2014, cuando Bruno ya era una súper estrella internacional. A él no le encajó para su propia carrera, pero a los muchachos les vino de maravilla.

Adele

Literalmente todo el mundo quiere escribir canciones para Adele. Eso queda claro en su ya célebre último disco, 25, editado en 2015, donde hay compositores acreditados como Ryan Tedder, Greg Kurstin y... Bruno Mars. Suyo es el baladón All I ask.







Adam Lambert

También conocido por su unión con Brian May y Roger Taylor en Queen, Adam Lambert tiene su propia carrera en solitario con temas como Never close your eyes, escrito por Bruno Mars, Philip Lawrence, Ari Levine, Dr Luke y Cirkut,. Una colaboración de lujo de 2012.

Ceelo Green

Este exitazo que sonó en todas partes en bucle durante 2010 es, oh, también obra de Bruno Mars, en este caso junto al propio Ceelo Green, Brody Brown y The Smeezingtons, que también ejercieron como productores. Puro soul pop para el tarareo masivo.

Travie Mccoy

También de 2010 es el hit Billionaire, co-escrito por Travie McCoy y un Bruno Mars que, a pesar de no tener aún su primer disco en la calle (llegó poco después), ya era mucho más que una promesa. La pareja se lo pasó tan bien que incluso grabaron un videoclip en el que ambos aparecen (así que esta es probable que sí supieras que era obra en parte de Bruno, claro).

Alicia Keys: Tears Always Win

Una pieza de soul clásico en la que se aprecia el toque 'soleado y hawaiano' de Bruno Mars, co-autor junto a Jeff Bhasker y Philip Lawrence. Forma parte del quinto disco de Alicia Keys, Girl on fire, editado en 2012.







The Sugababes

Este Get Sexy de 2009 es uno de los temas que ayudó a Bruno a adquirir reputación. Comparte créditos como autor junto a un equipo integrado por Fred Fairbrass, Richard Fairbrass, Rob Manzoli, Philip Lawrence y Ari Levine.



Flo Rida ft. Ke$ha

Retrocediendo aún más en el tiempo, Bruno Mars formó parte en 2008 del equipo compositivo que hizo este ´Right Round´, en el que cantó la también entonces desconocida Ke$ha. Un número 1 en medio planeta con su estilo electrónico y bailable que, además, suena al final de Resacón en Las Vegas.



B.O.B.

También de 2009 es este Nothin on you de B.o.B., single de gran éxito co-escrito por, entre otros, Philip Lawrence y Bruno Mars, que también terminó cantando y apareciendo en el correspondiente videoclip. Este tipo de pelotazos explican que para cuando llegara su primer álbum ya pareciera que estaba entre nosotros desde hacía mucho tiempo.



Menudo

Hemos mencionado varias veces a Philip Lawrence. Se trata de un nombre esencial en la carrera de Bruno Mars, pues le conoció al poco de mudarse a Los Angeles en 2004 y conectaron tan bien que empezaron a escribir juntos.

Uno de sus primeros buenos temas era Lost, que Bruno quería para él mismo, pero entonces llegó en 2005 una oferta de 20.000 dólares para que se la quedara el grupo Menudo y aceptaron. Este dinero les permitió continuar trabajando y no tirar la toalla, y les animó a seguir escribir para otros mientras llegaba la oportunidad propia... Que terminó llegando.