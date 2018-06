El «sí quiero» de Montesinos

Y cuando llega el sí, todo cambia. De repente, te salen alas, inspira, motiva, te da confianza y no deja de ser una pequeña excusa para el avance. Ágatha Ruiz de la Prada, Modesto & Lomba, Duyos o Ion Fiz ya dijeron en su día sí quiero. Este año le tocaba a él. El mismo que me confesó hace unos meses algo que nunca había contado: «Me expulsaron a mi y a Juan Roig del colegio El Pilar (València), no fui un buen estudiante?». A pesar de esto, lo cierto es que a ninguno le ha ido mal, Juan creó Mercadona y Francis Montesinos es un maestro en lo suyo.

Natalia Torres y Marta Abellán, directoras de Alicante Fashion Week (AFW), esperaban el sí de Montesinos y no se hizo esperar. «¡Se mostró encantado de poder participar en nuestra plataforma!», comenta Marta. Y Natalia añade que «tenía muy buenas referencias, nos dijo que los comentarios sobre la plataforma alicantina eran muy buenos. Es una leyenda viva de la moda española y era el momento de contar con él. ¡Es una llamada de atención al talento de la Comunidad Valenciana!». Además, este año Montesinos celebra sus 50 años en la moda. De hecho, algo se ha planificado pero como en el Un, dos, tres: «Hasta aquí podemos contar», dice Marta alimentando el factor sorpresa.

Una rubia, la otra morena. Las dos murcianas pero apasionadas de Alicante, llegaron hace cinco años para abrirnos los ojos y valorar ese potencial que no se había explotado con este proyecto. «Mi abuelo y toda su familia son de Novelda y he veraneado en La Vila Joiosa», comenta orgullosa Marta. Las dos están de acuerdo en que «no podríamos vivir sin nuestro AFW, es parte de nuestro día a día de trabajo y de nuestra vida», comenta Marta. Y es que «cuando de verdad te importa algo, luchas por ello hasta el final. Es más fuerte el buen sabor del último día de cada edición, que los desafiantes 11 meses anteriores», confiesa Natalia.

En esta ocasión, participarán, entre otros, Abel Esga, Hanna Baranava, Anne Poupée, Evelín Martínez, el diseñador José Izquierdo, la escuela de moda Virma, la firma Sweet Cherry Rock, Oli & Koli, Xseni Greye, Liadora, Sofía Peralta, Sara Pelegrín? Y «pronto podremos anunciar a otro gran diseñador español a nivel internacional que estará también con nosotros», comentan Marta y Natalia.

La quinta edición de AFW se celebrará del 4 al 7 de octubre en Las Cigarreras. Performances, shootings en directo, talleres, uno de ellos impartido por el departamento de Personal Shopper de El Corte Inglés de Alicante y Elche, conferencias, pop-up stores y exposiciones como la de las propuestas de la convocatoria de los Premios Model del Ayuntamiento de Petrer (donde el público de AFW podrá votar su diseño de bolso preferido) son, entre otras, las actividades programadas.

Las directoras adelantan que una de las grandes novedades de la próxima edición viene de la mano de la Agencia de Desarrollo Local de Alicante, con un curso de formación sobre moda impartido por un profesional de trayectoria a nivel nacional.