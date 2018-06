Emilio Varela sale a subasta

Los precios de partida de estas obras oscilan entre los 3.000 y los 200 euros.

Están sus paisajes, sus interiores de casas de campo, sus almendros en flor, sus figuras de belén y hasta un dibujo. Todos conforman un interesante conjunto por la variedad de motivos y también por las diferentes épocas que representan. En total son 16 óleos y gouaches, y un dibujo que saldrán a subasta el próximo 3 de julio en la sala Fernando Durán de Madrid.

Estas obras pertenecen a un coleccionista privado y el precio de salida oscila entre los 3.000 y los 200 euros. Son dos los cuadros que salen al mayor precio, Paisaje, un óleo sobre lienzo de 63x 77 centímetros, que representa el interior de una casa con vista al exterior a través de la puerta, y Patio de casa alicantina, también óleo, de 81x 65 centímetros, y que es «la joya de la subasta», afirma Kristian Leahy, director de arte contemporáneo de la casa de subastas madrileña.

Hay otra que parte de 2.500 euros, titulada Campo con oveja, de 58x65 centímetros, y también de 1.800 euros, como Patio con árbol, pila y patos, de 50x61 centímetros, y Ocas en el patio, de 49,5x 61 centímetros, o de 500 euros, como un óleo sobre cartón, firmado y dedicado, de 18x22 centímetros. Una de las obras más particulares que sale a subasta es el dibujo de ceras sobre papel Virgen con niño, de 31,5x21,5, que parte de 200 euros.

Precisamente este dibujo tiene una dedicatoria, «A Marita», por lo que se deduce que se refiere a Marita Maciá, esposa del médico Carlos Carbonell, que tanto significaron en la vida de Emilio Varela. Incluso el artista alicantino llegó a hacer un retrato de Marita, que entonces vivía con su marido en una casa del Paseíto Ramiro desde la que pintó algunos de sus mejores cuadros.

Además, Carlos Carbonell, primer médico que abrió una clínica en Alicante, en un chalet de Benalúa, fue el que prestó el dinero a Varela para que pudiese viajar a París.

Algunas de las obras que ahora salen a subasta se pudieron ver en la exposición sobre el artista organizada en la sala de la Lonja en el año 2010, comisariada por Rosa Castells, conservadora del MACA, y el artista Eduardo Lastres. Entre ellas, las citadas Patio de casa alicantina y Patio con árbol, pila y patos, esta última realizada en la Masía El Molí que tenía Óscar Esplá en Benimantell y en la que se reunían los grandes intelectuales del momento, Varela entre ellos. Igualmente se colgó en las paredes de la Lonja Almendros en flor, un pequeño óleo sobre táblex, de 17x20 centímetros.

No obstante, la mayoría de ellas no se han exhibido nunca en público al tratarse de una colección particular, que perteneció a una familia que se instaló en Madrid hace muchos años, según apunta Kristian Leahy.

Entre las obras que se van a subastar se encuentra también piezas de gran originalidad, como Bodegón con claveles blancos y rojos, de 43x 37 centímetros, y un óleo con figuritas de belén, de 48,5x35,5 centímetros. El precio fijado de salida es de 1.200 euros para ambos.