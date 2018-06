Diez canciones para celebrar la llegada del verano

El verano de 2018 ya está aquí y eso es sinónimo de sol, ropajes diminutos de colores vivos, luminosidad, vacaciones (cada uno las que puede), bebidas fresquitas con muchos hielos y largas noches sólo aptas para maratonianos del festejo sin fin.

Son miles las canciones que resaltan las virtudes de esta festiva época del año, pero a continuación seleccionamos diez que, seguramente, te traerán muy buenos recuerdos.



The Beach Boys



Los chicos de la playa no pueden faltar jamás al hablar de canciones veraniegas, pero tal vez la más reconocible y adecuada sea esta llamada a surfear las olas de Estados Unidos, que nosotros hacemos extensible a cualquier océano, mar, playa, lago o estanque del mundo. Lo importante es surfear con gracia.



Undertones



El verano realmente ha llegado y es momento de salir por ahí, momento de descubrir qué es la diversión. Eso es lo que cantan estos norirlandeses, sin duda imaginando un lugar más benévolo climatológicamente que su país natal. Here comes the summer!



Los Refrescos



Podéis tener Retiro, Casa Campo y Ateneo, podéis tener mil cines, mil teatros, mil museos, podéis tener Corrala, organillos y chulapas, pero al llegar agosto, ¡vaya, vaya! Aquí no hay playa ¡vaya, vaya! No hay playa ¡Vaya, vaya! Poco más que decir sobre esta refrescante mofa contra la ciudad de Madrid, con la costa más cercana a 350 kilómetros.



Los Diablos



Número 1 en España en 1970, 'Un Rayo de Sol' es un clásico atemporal que todavía es canturreado con alegre vehemencia por gente de todas las edades para despedir a las lluvias y recibir al necesario achicharramiento de cada año. Uoh oh oh!



Bryan Adams



El verano de 1969 fue muy especial para el rockero canadiense, que con esta canción homenajea a todos esos estíos cargados de emociones cuando llegan y de recuerdos al marcharse. Aunque bueno, en realidad parece ser que la canción tiene evidentes connotaciones sexuales, según ha comentado Bryan en algunas ocasiones. Pero nos vale igual.



John Travolta y Olivia Newton-John



En realidad la pareja está recordando lo que han hecho el verano anterior, pero sirva esta canción de la legendaria película 'Grease' como ilusionante declaración de intenciones sobre lo que está por llegar en los próximos meses de canícula.



Aerosmith



Chicas, chicos, piscinas, refrigerios, palmeras, gorros, gafas de sol, pertidos de voleibol, cometas, tumbonas y flirteos varios. Eso es el verano para la veterana formación de Boston liderada por Steven Tyler y Joe Perry. Muy desencaminados no van.



Bruce Springsteen



Se nos pone un poco pícaro en plan viejito verde el bueno de Bruce Springsteen en este 'Girls in their summer clothes', tema en el que describe el ambiente de relajación y disfrute en el que las chicas se pasean con poquita ropa en el fresquito de la noche. Pero es que es tal cual.



Ella Fitzgerald y Louis Armstrong



Y para que no se diga que todo en el verano es desenfreno, playa, amoríos de dudosa consistencia y demás tópicos, una última nota final de relajación, descanso y solitario disfrute. Porque el verano también puede y debe implicar la recuperación de la íntima paz personal.



Luis Fonsi, Daddy Yankee y Justin Bieber



Como bis, no podemos por menos que incluir a Luis Fonsi y Daddy Yankee con su Despacito. La canción del pasado verano, presente en realidad siempre que llega esta época de calorcito. Un fenómeno social de los que, queramos o no, permanecerán para siempre con nosotros.