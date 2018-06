Refugiados en el cómic

«Los autores de cómic deberíamos hacer algo». Esa frase del dibujante de Marvel Jorge Fornés en Facebook sirvió de detonante. Aviso a navegantes y mensaje recibido. Y lo que mejor hacen es dibujar y contar historias. Así surgió, micromecenazgo por medio, Refugiados, viñetas solidarias, un libro en el que 62 dibujantes e historietistas españoles han dado su visión sobre este tema que, lamentablemente, siempre está de actualidad.

Entre ellos, los alicantinos Juaco Vizuete y Vicente Navarro, que al alimón firman La ira inhumana de Susano-0 como parte de este volumen de 192 páginas, que ayer se presentó en la Sede Ciudad de la UA en Alicante, dentro de las actividades organizadas con motivo del Día Mundial del Refugiado por el Aula de Cómic de la Universidad de Alicante, y que saldrá a la venta a principios de julio.

Allí estuvo Vicente Navarro, guionista de Almoradí, que reconoce en esta aventura el papel de Facebook, «la red social favorita de la industria el cómic». Ahí surgió y ahí creció este proyecto. «En principio se habló de hacer historias de ciencia ficción como metáfora del tema de los refugiados, pero se descartó porque había gente que no le apetecía hacer eso, así que al final cada uno hizo lo que le apetecía».

Por eso, hay historietas realistas, de fantasía, ciencia ficción, terror, denuncia social o sátira. «Juaco y yo optamos por la fantasía basada en la mitología japonesa, no quería que fuera manga pero sí que tuviera un toque del manga tradicional, y Juaco ha hecho unos dibujos increíbles», afirma el guionista que habitualmente colabora con el dibujante alicantino en la revista Cthulhu.

Después de tener los trabajos faltaba buscar editorial, «pero a ninguna le interesó», así que pensaron en el micromecenazgo y llegaron a la plataforma Spacemanproject «que decidió arroparlo» y se superaron las expectativas. Había que elegir la ONG a la que destinar los beneficios. Pero no fue fácil. «Nos dimos cuenta de que era un mundo un poco extraño y algunos pensaban que al ser un cómic pues no era serio. Pero Save the Children enseguida se interesó». Y fue la elegida.

Para Juaco Vizuete, «el cómic también sirve para sensibilizar sobre temas importantes». De hecho, afirma, «hay una línea de historietistas y dibujantes que hacen periodismo en cómic y hay muchos lectores a los que les interesa». Aunque «no es un trabajo para decidir quién es bueno o quién es malo, sino para ponerse al lado de las personas».

En los vídeos promocionales del libro participan artistas como Pepe Viyuela o el actor Pedro Casablanc.

El acto de ayer contó también con la proyección del documental Astral, realizado por Jordi Évole para Salvados, y la exposición Humor social:Refugiados.