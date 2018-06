Los alicantinos Gimnástica, teloneros de Simple Minds en Madrid y Granada

La banda alicantina de pop Gimnástica serán los teloneros de los conciertos que Simple Minds ofrecerán a final de mes en Madrid (30 de junio, Noches del Botánico) y Granada (28 de junio, Plaza de Toros) dentro de la gira española de Walk between worlds, último disco de los escoceses.

Gimnástica presentará en esos conciertos algunas canciones de su último disco, Líquido, así como temas de sus anteriores trabajos. El grupo alicantino se formó en 2012 con la grabacio?n de Paracaidismo. Gracias a este trabajo, la banda gano? diversos concursos como los Premios de la Juventud de la Diputacio?n de Alicante o el Queixo Maqueton en Arzu?a (Galicia), adema?s de tocar en festivales como el Low de Benidorm. En 2015 grabaron el ep Montan?a, con un sonido ma?s puro, electro?nico y contundente. Tras ese disco, actuaron en el Sonorama Ribera, San San Festival, Granada Sound o Festival de los Sentidos entre otros. Li ? quido será editado por Oso Polita después del verano.

Simple Minds fueron los abanderados de un nuevo tipo de rock en los 80´s, cuando tomaron las enseñanzas del art-rock del post-punk y construyeron un coloso musical añadiendo coros y un toque de alma celta. Temas míticos como Alive and kicking, Don´t you forget about me o Someone, somewhere in summertime forman parte de la memoria colectiva de los años 80 y 90.