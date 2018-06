El primer informativo de À Punt arranca con el Corredor Mediterráneo y las Hogueras

También en su primera emisión del informativo recuerda el cierre de Canal 9 y conecta en directo con Alicante para informar de la mascletà.

El primer informativo de À Punt en el arranque de sus emisiones ayer se dedicó un amplio bloque a la presentación de sus señas de identidad sobre la pluralidad, la proximidad y la vertebración territorial en la Comunidad Valenciana. Además, en este sentido, hubo un especial recuerdo para la extinta Canal 9 con las imágenes de los antiguos trabajadores en plató hasta el apagón en negro (señalando que aquella decisión se tomó en la pasada legislatura con el president Alberto Fabra).

A continuación, numerosos dirigentes políticos pasaron por los micrófonos de À Punt para recordar la oportunidad histórica que significa su nuevo lanzamiento con, entre ellos, el conseller de Cultura, Vicent Marzà, la directora general de À Punt, Empar Marco, el presidente de les Corts Valencianes, Enric Morera, así como los portavoces de los grupos parlamentarios, con turno de intervención de menor a mayor representación, con los no adscritos, con Alexis Marí; seguido de Mari Carmen Sánchez, de Ciudadanos; Antonio Estañ, de Podemos; Fran Ferri, de Compromís; Manolo Mata, del PSPV; e Isabel Bonig, del PP. Todos señalaron su alegría y grandes esperanzas por la puesta en marcha de este canal.

Tras todos ellos se dio paso al president de la Generalitat, Ximo Puig, al tiempo que se introdujo distintas voces del ámbito cultural, como el Consell Valencià de Cultura o la Academia Valenciana de la Llengua, junto a otros profesiones del sector audiovisual y periodistas que ya fueron convocados en la presentación de la cadena el pasado viernes.

Finalizado el bloque de presentación de À Punt, con el que fijó su hoja de ruta, haciendo sobre todo hincapié en su sentido de proximidad informativa, las periodistas Adelaida Ferre y Vanessa Gregori dieron paso a las principales noticias del día: el Corredor Mediterráneo y las reivindicaciones en materia de infraestructuras que la Generalitat hará al ministerio de Fomento presidido por el valenciano José Luís Ábalos y, por otra parte, la historia de la concesión de la AP-7 que comunica a toda la Comunidad Valenciana, de Alicante a Castellón, y cuya gratuidad en 2019 es otra de las solicitudes valencianas al Ejecutivo de Pedro Sánchez (además, sobre esta noticia, no pasó desapercibida la cita a Eduardo Zaplana, el president que en 1997 prorrogó el contrato de la AP-7 durante 13 años más hasta 2019).

Los problemas territoriales a los que se enfrenta la ministra Meritxell Batet; la visita de la también ministra Dolores Delgado a Valèn cia; y la apuesta de Iniciativa PV-Compromís de apoyar a Mónica Oltra, vicepresidenta del Consell, como candidata a la Generalitat en las elecciones de 2019, acabaron la sección de Política. En Internacional, el protagonista fue Donald Trump y su próximo encuentro con el líder norcoreano Kim Jong-Un.

A partir de ahí, la información autonómica volvió a ocupar su protagonismo con Alicante y las Hogueras en el 90 aniversario. Hubo conexión en directo desde el Puerto, y la periodista Gala Navarro informó sobre la reciente mascletà y el ambiente festivo que se vive en la ciudad a pocos días de les Fogueres de Sant Joan. Un bloque este cultural y de sociedad que tuvo seguimiento con la Feria Modernista de Carcaixent junto a un reportaje sobre las dificultades del colectivo LGTBi a las que se enfrentan en la sociedad actual.

En Deportes, por extraño que pueda parecer, no se abrió con fútbol, sino con el campeonato de España de Triatlón que se celebra en València. Después, se informó de la promoción a ascenso a Segunda División A que están disputando Villarreal B y el Elche C. F. (con declaraciones de su entrenador, Pacheta). Por sorpresa una vez más, ni rastro informativo del València C. F. y el Levante, aunque sí hubo por otro lado presencia de España que jugó su último partido amistoso antes de su estreno en el Mundial de Rusia.

Tras el informativo, a modo excepcional (puesto que su lugar en la parrilla será de lunes a viernes), la alicantina Carolina Ferre, presentadora de referencia en la extinta Canal 9, tomó el relevo en À Punt.