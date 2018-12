10 libros recomendados de literatura porno y erótica

Sexo. Esa palabra tabú. Es pronunciarla y nos sonrojamos como niños que no lo han conocido nunca. Y hete aquí que en los últimos meses la literatura erótica o literatura porno, por hablar en plata, ha copado los puestos de libros más vendidos. ¿La razón? Yo no la sé, supongo que esa es una labor más propia de los sociólogos o a saber qué profesional, ¿será porque el sexo vende? ¿será porque llevábamos demasiado tiempo de mojigatería?

Así que me he puesto a hacer labor de investigación, y válgame el cielo, resulta que hay vida más allá de las Cincuenta Sombras, casi diría que de hecho había mucha más vida antes, pero que nadie se había puesto a mirarla como es debido. Por ello, me puse manos a la obra e intenté rescatar aquellas historias que fueron precursoras en este género y algunas que, a pesar de llevar mucho tiempo en el mercado, son desconocidas por el público. Una selección de libros que elevan el erotismo, el sexo, y algunas de las prohibiciones sociales, a la altura de la gran literatura.



El amante

Autora: Marguerite Duras





Diario de una mujer adúltera

Autor: Curt Leviant





Kamasutra

Autor: Mal-la Naga Vatsiaiana





Los 120 días de Sodoma

Autor: Marqués de Sade





La venus de las pieles

Autor: Leopold von Sacher – Masoch



Lolita

Parece que hubo una época en la que erotismo y sexualidad se relacionaba instantáneamente con provocación. Al fin y al cabo, en algunos temas no hemos cambiado demasiado. Esta obra, prohibida como en la mayoría de los casos que me he ido encontrando, sentó las bases de lo que se conoce como masoquismo y os preguntaréis, ¿acaso resulta que la literatura erótica tiene que ir asociada siempre a los golpes? No, pero desde luego, si alguno de nosotros quiere entender cómo evolucionó este género, debe visitar estas obras para entender, de una vez por todas, que aquello que creíamos excepcional en las últimas publicaciones, ya estaba contado de antemano por otros muchos autores. Y por autores que no tenían el miedo a ser perseguidos por ello. Ser azotado, humillado o atado son algunas de las prácticas que pusieron en evidencia que la sociedad, en la intimidad, podía vivir la sexualidad de una manera mucho más divertida que lo que lo hacía a pie de calle.

Autor: Vladimir Nabokov





Historia de O

literatura erótica de uno de los autores más prolíficos de los que he conocido hasta ahora.

Autora: Pauline Réage





Opus Pistorum

Autor: Henry Miller





Las edades de Lulú

Autora: Almudena Grandes





Deseo

Autor: Elfriede Jelinek









La historia de los libros eróticos

