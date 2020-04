Haz tu examen de inglés online desde casa y obtén la certificación con STEM English

El confinamiento no afectará a los planes de los alumnos para obtener su certificado oficial de inglés. Los que desean realizar su examen oficial este año, pueden aprovecharse de la tecnología durante el confinamiento: LanguageCert, disponible en la academia STEM English, es uno de los pocos exámenes oficiales de inglés (regulados por Ofqual) que lleva varios años ofreciendo la opción online para los estudiantes que desean aprovechar al máximo este período y obtener la certificación que corresponde a las habilidades que han adquirido durante el año académico, exactamente tal y como tenían previsto.

LanguageCert, organización dedicada a la evaluación y certificación de idiomas, ofrece los exámenes LanguageCert International ESOL en línea con vigilancia remota en vivo, una solución tecnológica segura y galardonada que ha desarrollado PeopleCert, líder en certificación, desarrollo y administración de exámenes.

STEM English es el único centro examinador de LanguageCert en Alicante.

Esta opción proporciona una forma accesible para que los candidatos realicen sus exámenes online, desde cualquier lugar, al tiempo que garantiza que las condiciones de las pruebas sean tan seguras como en los exámenes in situ.





Los exámenes LanguageCert International ESOL permiten seleccionar la fecha y hora preferidas por los alumnos, y comprenden las cuatro habilidades (Reading, Listening, Writing, Speaking) en los niveles B1, B2, C1, C2 del MCER, que conducen a certificados regulados oficialmente, examen escrito y oral que se pueden realizar por separado o en el mismo día, exámenes disponibles en cualquier momento y registro hasta cuatro horas antes del examen.







Así mismo, ofrece los resultados y certificado electrónico en solo tres días laborales, y certificado en papel poco después, el cual será válido de por vida. Además es el mismo examen, mismo certificado y mismo reconocimiento en España e internacionalmente que con la modalidad presencial.











¿Por qué estudiar con STEM English online?

30% de descuento en todas las clases grupales.

Participa en tres clases semanales en grupos reducidos a través de las plataformas de video chat de mayor calidad.

Ya disponible chat classes en formato online . Serán una experiencia innovadora y diferente donde practicar todo lo que vas aprendiendo durante la semana.

. Serán una experiencia innovadora y diferente donde practicar todo lo que vas aprendiendo durante la semana. Accede de manera ilimitada a la plataforma STEM English Learn donde podrás recibir material complementario para tus clases, así como hablar con tu profesor y compañeros a través del foro.

donde podrás recibir para tus clases, así como hablar con tu profesor y compañeros a través del foro. Forma parte de su exclusivo English club en Facebook donde comparten materiales extra, libros, tips, y otros recursos interesantes. Podrás participar en concursos y compartir tu experiencia con otros usuarios.

en Facebook donde comparten materiales extra, libros, tips, y otros recursos interesantes. Podrás y compartir tu experiencia con otros usuarios. Accede a su biblioteca digital de forma completamente gratuita y trabaja tus habilidades de comprensión lectora mientras construyes una base de vocabulario sólida.

de forma completamente y trabaja tus habilidades de comprensión lectora mientras construyes una base de vocabulario sólida. Disponen de clases de todos los niveles desde A0 a C2 para todas las edades – Mañanas y tardes.

Prueba una de sus clases de chat online de manera completamente gratuita.

Si eres una academia o centro educativo, tienes interés en preparar a tus estudiantes para los exámenes de LanguageCert y quieres ser centro preparador homologado, ponte en contacto con STEM English.

Datos de contacto de STEM English

Avda. General Marvá, 8, 03004 Alicante

Telf: 966 355 104

Email: Info@stemenglish.com