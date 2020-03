La Devesa School de Elche: así es el protocolo para dar las clases online

Tareas cotidianas, ejercicios, resolución de dudas, pruebas o tutorías. Todo sigue con total normalidad en La Devesa School de Elche en estos tiempos convulsos que nos está tocando vivir de alerta sanitaria. El centro ha querido garantizar a su alumnado que, dentro de las circunstancias actuales, puedan seguir con su formación y con la programación establecida, para que de esta forma no se vea alterado su aprendizaje, y continúen con su motivación y ganas de aprender.

La Devesa School comenzó las clases online desde Infantil a Bachillerato y Ciclos Formativos en cuanto se decretó el Estado de alarma para continuar con el ritmo habitual escolar e impartir el contenido que se estaba dando hasta ahora de manera normal, pero en sistema no presencial, tal y como se indica desde la orden de la Conselleria de Educación.

Para este colegio ilicitano adaptarse a la formación online en este momento concreto ha sido de lo más sencillo, puesto que tanto el alumnado como el profesorado tienen experiencia desde hace varios años en el uso de metodologías y herramientas tecnológicas. Están acostumbrados a trabajar de modo colaborativo con alumnado y profesorado de cualquier parte del mundo y ahora siguen aprendiendo desde casa con total normalidad.

Pero esta normalidad es fruto de años de trabajo previo que han realizado a nivel global en Grupo Sorolla Educación, que ha llevado a cabo diferentes acciones por las que han sido reconocidos. Ejemplo de ello ha sido introducir la tecnología mediante un nuevo planteamiento metodológico y pedagógico previo innovador, además se han realizado importantes inversiones en infraestructura y en formar un equipo técnico profesionalizado que trabajan codo con codo con el personal TIC docente del centro y trabajan en un plan continuo de formación TIC personalizada, es decir no solo forman masivamente a su profesorado si no que están continuamente evaluando sus necesidades y niveles para preparar formación individualizada para ellos.

"Hace varios años lanzamos nuestro proyecto Digital Tools, en el que cada alumno desde 5º de primaria hasta 2º de bachiller, dispone de un equipo informático para su uso individual tanto en el aula como en su hogar, de modo que junto con las herramientas que hemos implantado en uso diario (Teams, OneNote) pueden ahora seguir su formación desde casa", nos explica Esteban Llácer, CIO (Chief Information Officer), director de Información y Sistemas de Grupo Sorolla Educación.

Cabe destacar que La Devesa School colabora desde hace años con Microsoft en el ámbito educativo, siendo caso de éxito a nivel internacional y reconocido como Showcase School.



Protocolo para impartir clases online durante la cuarentena

El protocolo de continuidad de servicio docente que pone en marcha La Devesa School durante el estado de alarma provocada por el Covid-19 engloba todos los niveles de alumnado del centro; desde Infantil, con los más pequeños, hasta 2º de bachiller.

"Cada etapa tiene unos niveles de ocupación de su jornada según edades y el alumno/a conoce los horarios en los que tiene que conectarse cada mañana a la sesión que corresponda y donde por supuesto también pueden disfrutar de sus momentos de recreo", explica el CIO Grupo Sorolla Educación .

Por otro lado, se facilita día a día información a las familias a través de las plataformas de comunicación habituales del centro; información sobre lo que se va realizando en cada sesión, tareas, recomendaciones para el confinamiento con los niños, control de asistencia del alumnado, etc. En todo momento sus tutores y tutoras están a disposición del alumnado y de sus familias, se realizan tutorías online y reuniones de gabinete. El objetivo es intentar que el día a día siga, en la medida de lo posible, la operativa normal de la educación de los niños.

no solo estamos hablando de sistemas de videoconferencia, sino herramientas dey de digitalización de aula, esto es el día a día del alumnado deque hemos ido aplicando al resto de alumnado, en diferentes niveles de intervención. Utilizamos sobre todopara la conexión con el alumnado, compartir material, recoger trabajos, e integrado con otras aplicaciones como", afirma Llácer.

Según explica Llácer, "la etapa de infantil es dependiente y necesitan de alguien con ellos que los guíe, por eso las conexiones son más cortas, de alrededor de una hora. En primaria el alumnado es mucho más independiente, en un par de días la mayoría del alumnado es capaz de estar en las sesiones online de manera autónoma. Hay que tener en cuenta que una clase online no va a sustituir a las clases presenciales, y mucho menos en esas etapas, por lo que hay que adaptar el contenido al alumnado para que sea una experiencia gratificante".



Exámenes desde casa

Como explica Llácer, "tenemos herramientas para hacer exámenes, pero, por otro lado, en estos momentos no debemos solo evaluar como si estuviéramos en clases normales. Tenemos que adaptarnos a una nueva situación y no podemos hacerlo repitiendo lo mismo. En este sentido, la clave está en centrarnos en trabajar competencias, hacer un seguimiento y acompañamiento de nuestro alumnado e intentar adaptar los medios de evaluación tradicionales".

Las plataformas o herramientas que utilizan en La Devesa School les están permitiendo ya hacer pruebas y exámenes de forma habitual. Si el confinamiento se prolonga "tendremos que seguir haciéndolo igual o perfeccionando algunas de ellas. El alumnado está acostumbrado y respondiendo bien. Los trabajos se están entregando con herramientas como OneNote y las exposiciones se pueden hacer virtuales con el Teams", asegura Llácer.

En cualquier caso, en La Devesa School poseen un modelo pedagógico propio, donde se busca la aplicación de las competencias adquiridas en las diferentes áreas, y no puramente un volcado de contenido. Requieren más elaboración, pero se encuentran preparados.



¿Y cómo interactúan profesor/alumno?

El alumnado ve al profesor y a algún compañero que le toca hablar. La pantalla queda dividida en 4 zonas, por lo que se ve a los que están hablando en ese momento (o los cuatro últimos que han intervenido) y el resto aparecen en miniatura con sus iconos o fotografías. Si se mostrara la imagen de toda la clase a la vez, incluido el profesorado, no sería del todo útil, pero siempre disponen de un espacio para que el alumnado hable y aparezca en la pantalla de todos.

"El profesorado pregunta a los alumnos igual que en una clase presencial, se recogen tareas, se realizan reuniones individuales, etc. La idea es que la formación online sea lo más natural posible para ellos", destaca Llácer.

Durante las clases virtuales también dan lugar a divertidas anécdotas, como la celebración de cumpleaños

Y este feedback virtual da lugar a que los compañeros y profesores vivan anécdotas de lo más divertidas, como las que nos revela Llácer: "Los alumnos desde el primer día se alegraban mucho de estar juntos virtualmente y verse las caras tras las noticias tan preocupantes, ver que el resto de sus compañeros se encontraban bien y a salvo y hasta piden permiso para ir al baño como hacían cuando estaban en las aulas. Hemos asistido a celebraciones de cumpleaños virtuales o las presentaciones de mascotas o las siempre bienvenidas visitas de antiguos alumnos/as que están en casa con sus hermanos pequeños. Incluso hay alumnos que no han trabajado nada durante el curso y ahora están realizando las tareas".

Como vemos, esta inédita situación está aflorando nuevas maneras de vivir y aprender en la que los alumnos se están estrechando, más si cabe, los lazos emocionales que ya les unían. "Siempre les hemos inculcado el saber adaptarse y valorar lo mejor de cada situación y esto también está sucediendo en este momento, valoran que su profesorado les abra las puertas de sus casas, que cada día les reciban virtualmente en sus hogares, tanto que incluso hemos observado que esto está facilitando el día a día de la formación online".