La UCV, la mejor universidad de la Comunidad Valenciana en enseñanza y aprendizaje

Según el último Ranking CyD 2019, la UCV es la mejor Universidad de la Comunidad Valenciana en enseñanza y aprendizaje y está entre las cuatro primeras a nivel nacional. Nuestras instalaciones y equipamientos replican los entornos profesionales, ofreciendo a nuestros alumnos la oportunidad de aprender en entornos y situaciones realistas; las Clínicas Universitarias, el Hospial Virtual de simulación médica y el Centro de Medicina del Deporte y Alto Rendimiento son claros ejemplos.

Con más de 100 titulaciones de grado y posgrado, la Universidad Católica de Valencia cuenta con 15 sedes repartidas en los campus de Valencia, Torrent, Xàtiva, Alzira, Calpe y Godella. Destaca la reciente incorporación del doble grado en Logopedia y Magisterio Educación Primaria Online.

Como novedad conviene resaltar la existencia de grados con doble Titulación internacional, como es el caso de Ciencias del Mar con la Universidade do Vale do Itajaí, en Brasil y Psicología, en colaboración con la Universidad CES Medellín, en Colombia. La UCV es también referencia en la impartición de grados en modalidad online como el de Filosofía, Educación Primaria, Psicología, ADE, y Gestión Económico Financiera. El doble grado en ADE y Economía también se imparte de forma no presencial.

Según datos del Observatorio de Empleo de la Universidad Católica de Valencia, un 75% de nuestros alumnos de grado y trabajan actualmente. Desde el Área de Prácticas y Empleo de la UCV, a través de su Portal de Empleabilidad, los estudiantes conocen las ofertas de trabajo de las empresas y gestionan sus prácticas en las más de las 3.900 empresas con las que la universidad tiene convenio.

Compromiso social

Con más de 4,6 millones de euros destinados a becas, la UCV se preocupa por hacer extensible la posibilidad de formación al máximo número de personas. Por ello este año se convocan también las Becas de Excelencia para alumnos que accedan por primera vez a estudios de Grado; son becas sobre el 100% del coste total de la matrícula a las que pueden acceder alumnos procedentes de Bachillerato o Ciclos Formativos Superiores.

