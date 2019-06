Aprende, disfruta y conoce gente en el Centro Superior de Idiomas de la UA

Si pones en el buscador de Internet más famoso del mundo "quiero aprender idiomas" encontrarás más de 26.000 entradas. En este mundo globalizado cada día es más importante conocer otras lenguas, ya no sólo para viajar, sino también para acceder a contenido como música, películas, etc. De hecho, un 52,5% del contenido que puede encontrarse en Internet está escrito en inglés, según el informe Internet Health Report en 2018.

Pero son muchas las razones por las que aprender idiomas te abre puertas, no sólo virtuales, también en el mundo laboral, del ocio y del crecimiento personal.

En el mundo laboral, Ranstad, empresa de gestión de recursos humanos, señala en un informe de 2017 que el 26% de las ofertas actuales en el mercado laboral exige conocimiento de algún idioma extranjero, siendo inglés el más demandado. También dicho informe señala que el conocimiento de idiomas aumenta en un 37% las posibilidades de los profesionales de acceder a un empleo. No sólo en el mundo de la empresa, también en el sector público, y en particular en el mundo de la educación, estos conocimientos son cada día más valorados.

Cada vez se piden más exámenes o acreditaciones que demuestren estos conocimientos. Algunos de estos certificados son ampliamente conocidos como los Exámenes de la Universidad de Cambridge, otros menos, como el IELTS, TOEFL, CertACLES o la Universidad de Oxford. No por menos conocidos no son útiles, realmente es importante que alguien con conocimientos especiales pueda asesorarte para que te indique cuál es el mejor para ti. Es importante saber cuáles son reconocidos por las Administraciones públicas si vas a opositar, por las universidades si quieres estudiar, y por las empresas si lo que buscas es trabajo.

Si sabes idiomas en el mundo de la educación se abren puertas para disfrutar de becas de ampliación de estudios, como las ofrecidas en el programa Erasmus. También algunas de posgrado para estudiar y formarse como son las becas de la Fundación la Caixa para muchos países diferentes, las de la Comisión Fulbright para ir a EEUU o las del DAAD alemán para estudiar en Alemania.

La UE también dispone de programas de prácticas en empresas, stages o estancias en sus instituciones como el Parlamento Europeo, la Comisión, etc, así como muchas plazas para voluntarios (medioambientales, sociales, etc.) en distintos países. Diversas posibilidades, que se amplían cuando cuentas con el idioma.

Por otro lado, y con el verano a la vuelta de la esquina, aprender idiomas puede ser divertido. Asistir a clases comunicativas o aprender sobre la cultura del país, y fuera del aula, entender tu serie favorita en versión original, entender las canciones que suenan por todo el mundo, viajar y poder hablar con la gente que te rodea, disfrutar de culturas y realidades diferentes.

Intercambios lingüísticos con estudiantes españoles y de otros países.

Mientras tanto, y sin salir del país, en la Universidad de Alicante, y en concreto en su Centro Superior de Idiomas, existe la posibilidad de formar parte de un entorno internacional, conocer a estudiantes de todo el mundo que están en esta universidad para estudiar español como lengua extranjera o un grado o master. No importa que no seas universitario. Además, todos los profesores son nativos o han vivido un tiempo en el país.

Pero sobre todo, como Nelson Mandela dijo, "Si le hablas a una persona en un idioma que él entiende, eso va a la cabeza. Si le hablas en su idioma, eso va a su corazón".