Mañana llega a Alicante el tour «Gestionando Hijos»

Mañana acaba la cuenta atrás del evento familiar más importante de la provincia de Alicante, Gestionando Hijos. Una jornada que desde el primer día que se anunció agotó las 1.200 entradas y que a día de hoy sigue teniendo lista de espera.

Las puertas del ADDA se abrirán a las 08:30 horas de la mañana para recibir a los asistentes que hasta las 09:30 horas podrán sentarse en sus asientos. Una vez pasada esa hora, se volverán a abrir las puertas para la gente que esté en lista de espera que podrá entrar al evento en el caso de que haya gente que no asista finalmente.

Las ponencias arrancarán a las 9:25 horas y se irán sucediendo hasta las 14:00 horas con diferentes descansos. Este evento cuenta con once expertos en educación infantil y nuevas tecnologías.

Además de las ponencias que tendrán lugar en el salón principal del ADDA, el evento contará con tres zonas específicas:

▶ Ludoteca: para que los más pequeños disfruten de actividades y talleres de manos de la Escuela Garabatos y Little World.

▶ Parking para carritos: para que los papás y mamás puedan dejar los carros bien aparcados y vigilados durante toda la mañana.

▶ Zona de lactancia: Suavinex ha preparado una zona para que las mamás estén relajadas y cómodas durante el evento.

El programa

09:00 horas ▶Recepción de asistentes.

09:25 horas ▶Presentación a cargo de Lucia Galán y Leo Farache.

09:30 horas ▶La educación nos mueve de Javier Palop.

09:35 horas ▶Educar sin miedo, por María Soto.

10:10 horas ▶Descubrir el talento de tus hijos, a cargo de Fernando Botella.

10:45 horas ▶El mejor colegio del mundo, de Diego Téllez.

11:00 horas ▶Descanso.

11:40 horas ▶ ¡ULTREIA! Un cariñoso recuerdo a Noelia López Cheda.

11:45 horas ▶A salvo en la red, por Pedro García Aguado.

12:05 horas ▶ Trastornos del aprendizaje, de Saúl López y David Piñero de Vithas Medimar Internacional.

12:20 horas ▶ Gestionando hijos, gestionando emociones, por Begoña Ibarrola.

12:55 horas ▶ Educar a nuestros hijos en el pensamiento crítico, de José Carlos Ruiz.

13:30 horas ▶Educar en clave de sol con Salva López.

14:00 horas ▶ Despedida de los asistentes.

«Todos, padres y abuelos son imprescindibles en nuestra labor de educar»

Marisa Artiaga es directora pedagógica de la Escuela Nido.

Marisa Artiaga es directora pedagógica de la Escuela Nido de Alicante y estará presente, junto a parte de su equipo educativo en el evento Gestionando Hijos, para conocer a las familias que estén interesadas en la labor como educadores que realizan.

Marisa Artiaga es directora pedagógica de la Escuela Nido de Alicante y estará presente, junto a parte de su equipo educativo en el evento Gestionando Hijos, para conocer a las familias que estén interesadas en la labor como educadores que realizan.

- ¿Qué opina de la puesta en marcha del evento Gestionando Hijos? En su primera visita a Alicante ya tiene el cartel de completo desde hace semanas y hay una larga lista de espera.

Me parece una iniciativa muy interesante y necesaria en este momento social, en el que tantas dudas surgen a la hora de educar. Tener la posibilidad de poder escuchar y recibir información de profesionales, con experiencias y vivencias tan enriquecedoras para familias y especialistas, es una gran oportunidad que nos brinda este evento de Gestionando Hijos en la ciudad de Alicante.

- ¿Qué les recomiendas a los padres? ¿Qué debemos hacer para proteger a nuestros hijos de los peligros de Internet?

Conocerlos, no mirar hacia otro lado, afrontarlos y guiar y acompañar a nuestros hijos e hijas desde el primer día que les damos un smartphone o una tablet.

- ¿Por qué Escuela Infantil Nido se ha animado a colaborar en este evento dedicado a las familias?

En nuestra Escuela las Familias son parte activa de la misma. Consideramos que todos, padres y abuelos son imprescindibles en nuestra labor de educar. En los primeros años de vida, el niño se nutre de todos los adultos que le rodean, absorbe con rapidez las actitudes, el lenguaje, el afecto y la comunicación que los mayores transmiten. Por ello desde los inicios, hace mas de cuarenta años, se formaron en nuestra Escuela Infantil, las Escuelas de Padres y las Escuelas de Abuelos.

- La Escuela Infantil Nido se ha convertido en una referencia educativa por su métodos pioneros. ¿En qué consisten esos métodos?

Nuestro Proyecto Educativo parte de la Psicología Evolutiva, respetando el ritmo de madurez de cada niño de forma muy personalizada. Desde los inicios somos una Escuela inclusiva, en la que nuestro principal objetivo es lograr que los niños sean personas felices, seguras, capaces de escuchar, compartir, descubrir y desarrollar sus propias capacidades.

Nuestro método de trabajo, parte de los estudios sobre Piaget, María Montessori, Decroly, Lapier-Acutuguier, Le Bon Depart, € de cada uno hemos ido recogiendo lo más valioso para nuestra forma personalizada de programar y le hemos dado nuestro propio carisma.

Quizá el secreto es continuar siempre en formación, adaptando las nuevas tendencias a la realidad de las aulas y de las familias. Trabajamos; Atención Temprana, psicomotrididad vivencial, Educación Emocional, Relajación en el aula, todo lo que sea bueno para el desarrollo de estas primeras etapas de cero a seis años.

En la actualidad somos pioneros al formarnos e introducir en las Aulas, la Lengua de Signos.

- ¿Cuál de todas las ponencias le causa un mayor interés?

Si te soy sincera, no podría elegir una en concreto, considero que todas y cada una de las ponencias son importantes a la hora de educar en las diferentes etapas de desarrollo. La educación nos mueve, nos emociona, nos invita a no tener miedo, nos enseña a gestionar, a descubrir los diferentes talentos y a ilusionarnos cada día con nuevos retos.

- ¿Han vivido en la Escuela alguna situación con los niños que les gustaría que trataran durante Gestionando Hijos?

Estoy segura que en un foro como este, se abarcarán muchos de los temas que nos encontramos en las Escuelas. En nuestra Escuela Infantil Nido, el equipo educativo, está formado por especialistas capaces de dar respuesta a las dudas y situaciones que puedan surgir en la etapa cero-seis, pero seguro aprendemos nuevos contenidos en este foro.

- Las nuevas tecnologías cada vez alejan a más padres de sus hijos y en algunos casos la comunicación es escasa. ¿Cómo gestionan el empleo de las nuevas tecnologías en la Escuela Infantil Nido?

Realmente el problema no son las nuevas tecnologías, el problema es el mal uso que se hace de las mismas en estas primeras etapas. No podemos negarnos a los avances y a las nuevas Tecnologías, pero sí debemos saber Educar para un correcto uso de las mismas y no perjudicar el desarrollo de los niños .