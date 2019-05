«El objetivo es tener una población que coma de forma sana en un planeta sostenible e igualitario»

El sábado 25 de mayo, el Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) acogerá la XI edición de «Gestionando hijos», el mayor evento de ideas educativas para madres, padres y docentes que por primera vez en la ciudad organizado en colaboración con INFORMACIÓN y Prensa Ibérica con el patrocinio de Coes.

Una cita en la que se podrá conocer, a través de sus ponencias, la experiencia de siete expertos en distintas disciplinas con el fin de construir una mejor sociedad educativa.

Un fin al que se suma Coes que, con su lema «Alimentando compromisos», bajo la dirección de Maribel y Maximiliano Botella, desde 1978 ofrece un servicio práctico, moderno y sencillo de comidas para colectividades con una amplia oferta de menús saludables para comedores escolares, de empresas, residencias de ancianos, centros de día, campamentos de verano y otros.

Coes patrocina la XI edición de «Gestionando hijos» que por primera vez se celebra en Alicante ¿cómo animaría a que padres, madres y profesores acudan a esta convocatoria?

Maxi: Como empresa que trabaja con los más pequeños, estamos convencidos de que todas las personas que tenemos la oportunidad de hacerles llegar un mensaje debemos estar juntas y participar en este tipo de eventos.

La experiencia en las distintas áreas que conforman su educación puede darnos pistas para actuar, mejorar y trabajar el día a día con nuestros hijos y, sobre todo, para reflexionar en cómo lo hacemos.

Nos alegra que Alicante sea la ciudad elegida para esta XI edición, de la que estamos convencidos saldremos reforzados con los conocimientos de las ponencias de los expertos. ¡No te lo puedes perder!

Centrados en el correcto crecimiento de los niños ¿qué beneficios tiene seguir una adecuada alimentación?

Maribel: En Coes entendemos la alimentación saludable de los más pequeños como un derecho que debemos respetar y fomentar.

Si queremos niños y niñas felices, debemos seguir una alimentación saludable, siempre junto a un estilo de vida saludable. Si queremos que por las mañanas lleguen a la escuela llenos de energía para rendir mejor, deben habituarse a desayunar todos los días de forma saludable.

Si queremos mejorar el estrés, conocemos alimentos ricos en proteínas que tienen la capacidad de reducirlo y otros que favorecen la memoria, la concentración... Si queremos lo mejor para ellos, no debemos dejar de ofrecerles un mínimo de 5 raciones de fruta y verdura al día, todos los días.

Todo son beneficios, y es fácil, se trata de crear hábitos saludables, por lo que si empezamos desde pequeños, es más fácil todavía. En alimentación no hay excusas, no podemos buscar sustitutivos rápidos por falta de tiempo y dejar de ofrecer en la dieta diaria verduras y frutas.

¿Qué diferencia sus menús?

Maribel: Trabajamos con un concepto global, un todo que se sirve en el plato a los comensales cada día. Son diferencias que en la mesa no se aprecian a simple vista, ya que un plato de arroz, un pescado al horno o unas lentejas pueden parecer iguales. Pero hay que verlo como un todo que concentra todas las fases que en Coes realizamos antes de servirlo.

Desde la creación de las recetas, saludables y mediterráneas, respetando que sean atractivas y estén adaptadas a las distintas intolerancias y alergias.

Que su valoración nutricional contenga las cantidades recomendadas, según los tramos de edad, y guarde un correcto equilibrio dentro de la ingesta diaria de 5 comidas diarias.

En la selección de los proveedores y las materias primas utilizadas, proceso en el que aplicamos un alto estándar de calidad.

En el consiguiente paso de preparar, elaborar y cocinar los alimentos con la máxima certificación de calidad y seguridad alimentaria que una empresa puede alcanzar. Para ello contamos con unos profesionales que, en su trabajo de cada día, aportan un gran valor añadido, ya que en Coes cocinamos como en casa, de forma tradicional, a fuego lento, muy lento pero seguro. Un proceso de trabajo que nos permite en Coes estar orgullosos de saber que cada día nuestros comensales van comer bien y sano.

Nuestra experiencia y conocimiento en el servicio a colectividades nos define y, estoy segura, aporta un valor diferenciador al servicio que prestamos.

En Coes siempre ha sido una preocupación constante que los niños reciban una alimentación saludable y equilibrada en los colegios, pero también conseguir una educación del paladar que les permita seguir una dieta sana en el futuro ¿es tan importante conformar esta tendencia en los menores?

Maxi: En esta edición de «Gestionando hijos», se van a tratar temas sobre el futuro de nuestros hijos a través de su educación, tanto de padres y madres como de los profesionales de la enseñanza, y todos los que tienen la suerte de poder ofrecer su experiencia y talento a los más pequeños.

Una pregunta que como padre me hago es ¿cómo me gustaría que sea mi hijo de adulto?, y sé que mis acciones, acertadas o no, irán acompañando a mi hijo cada día, hoy y mañana.

Por ello, nuestra preocupación es que el saber se transforme en creer. Debemos creer que unos buenos hábitos en alimentación y un estilo de vida saludable son siempre beneficiosos. Incluso hay estudios que relacionan la alimentación saludable durante el embarazo con un crecimiento positivo.

La alimentación es un proceso educable en el que debemos implicarnos todos: familias, administración, escuelas, y nosotros como empresa de comedor escolar.

Desde la experiencia en nuestro trabajo de años tenemos mucho que insistir en el mensaje, difundir e informar de los beneficios de una buena alimentación. Creer en ello tanto como en su formación académica.

Seguiremos trabajando cada día en esta línea de, además de dar de comer de forma saludable, mantener nuestro compromiso de fomentar y alimentar este mensaje.

¿Como empresa fuertemente implicada en que los más pequeños puedan disfrutar de un completo desarrollo ¿qué proyectos colaborativos tienen en marcha en estos momentos?

Maribel: Llevamos años trabajando en cómo transmitir el mensaje de una alimentación saludable, no sólo en el menú que les ofrecemos cada día, sino también con proyectos y acciones que les presenten los beneficios que pueden llegar a disfrutar.

En este proceso creamos el «Proyecto Coes para escolares, por una alimentación saludable».

Coesito y Coesita, dos personajes que con sus coesconsejos ofrecen a los más pequeños mensaje positivo.

MUNDO COES, un tour por nuestras instalaciones donde, durante dos horas, los escolares conocen el valor de las frutas, las verduras, las legumbres, cómo se cocinan. Una acción por la que ya han pasado más de 5.000 escolares y que cada curso tiene mas aceptación.

Charlas para adultos dentro del proyecto «Los COESCONSEJOS, van al cole», en las que nos dirigimos a padres, madres, familiares y personal docente, recordándoles y haciéndoles participes de la importancia de la alimentación de sus hijos.

«Cuéntame un cuento para comer», el COES concurso de relatos saludables para escolares, que este año celebra la VII edición, donde disfrutamos de relatos cuyos protagonistas son verduras mágicas o frutas superhéroes que mejoran la vida de los habitantes del planeta.

En Coes no solo nos dedicamos a dar de comer, contando con el valor de la certificación ISO22000, nuestro máximo objetivo es la educación en una alimentación saludable.

Tras más de 40 años al servicio de la sociedad alicantina ¿cuáles son sus retos futuros?

Maribel y Maxi: Nuestro futuro más inmediato es mañana por la mañana. Cada día tenemos que atender a nuestros comensales, manteniendo nuestro modelo de servicio y estándares de calidad.

Levantarnos con la ilusión de seguir ofreciendo a nuestros clientes la mejor calidad en cada plato y fomentar nuestra Dieta Mediterránea, modelo y base de una buena alimentación a nivel mundial.

Seguiremos trabajando en nuestros proyectos saludables, adaptándolos a las nuevas tecnologías, presentándolos en formatos atractivos que ofrezcan un mensaje positivo que llegue a más personas cada vez

Nuestro reto es conseguir una población que coma de forma sana con un estilo de vida saludable, pero sin olvidar que tenemos que vivir en un planeta sostenible e igual para todos. Por ello estamos centrando esfuerzos en el contenido de los «Objetivos de Desarrollo Sostenible» (ODS), principalmente en el objetivo 12, para garantizar como empresa un modelo de consumo y producción sostenible.

Como aplicamos en Coes nuestro éxito radica en la unión.