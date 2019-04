Desgravaciones fiscales: Solo en los centros de educación infantil autorizados

La Asociación Española de Centros Privados de Enseñanza (ACADE), que asocia a centros privados de educación infantil de 0 a 3 años autorizados, ha alertado a las familias del "riesgo" de que no puedan beneficiarse de las desgravaciones fiscales previstas para este gasto educativo "si llevan a sus hijos a establecimientos que no están autorizados" por las consejerías de Educación competentes en cada comunidad autónoma.



"Esta autorización es obligatoria desde 2006 para ejercer esta actividad educativa", según ACADE, que señala que "el problema surge en el momento en que algunos establecimientos privados se publicitan como escuelas infantiles cuando en realidad no lo son, sino ludotecas, madres de día o simples parques infantiles".



"Este tipo de establecimientos no están autorizados como centros docentes, ya que no cumplen con la normativa que garantiza, entre otras cuestiones, la aplicación de un proyecto educativo acorde a los niños de 0 a 3 años, la titulación docente del personal contratado, un cupo máximo de alumnos por docente y la idoneidad y seguridad de las instalaciones", enumera ACADE en un comunicado.



"A menudo las familias quedan decepcionadas al conocer a posteriori que el establecimiento al que llevaban a sus hijos no es un centro de educación infantil autorizado y por lo tanto no tienen derecho a aplicarse una desgravación que puede llegar a 1.000 euros por niño", añade la asociación.



Según ACADE, en los últimos años se ha denunciado la existencia de más de 750 casos de uso indebido de la denominación escuela infantil, que induce a engaño en los usuarios.

"Para evitar esta situación, ACADE recomienda a los padres que antes de matricular a sus hijos soliciten al centro el número de autorización, que pueden posteriormente comprobar en las páginas web de las consejerías competentes", explican desde la asociación de centros privados.