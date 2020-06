Irene Mora: "En el futuro se puede llegar a un reciclaje casi infinito de los plásticos"

Irene Mora es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid, Máster en Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC, y Posgrado en Dirección de Asuntos Públicos por la Universidad Pontificia de Comillas ICADE. Durante 8 años trabajó en el Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros del CSIC y desde hace seis años es Responsable de Sostenibilidad y Medio Ambiente en PlasticsEurope España. En esta entrevista analiza los beneficios de la economía circular, los próximos cambios legislativos al respecto y el futuro de materiales como los plásticos y el papel en nuestros objetos de consumo cotidiano.

P. ¿Cómo resumiría y qué beneficios cree que aporta la economía circular?

R. La Economía Circular es un modelo de economía más sostenible en el que se prima el reciclaje de los productos y cuyo objetivo es que el valor de los productos, los materiales y los recursos (agua, energía, etc.) se mantenga en la economía durante el mayor tiempo posible, y que se reduzca al mínimo la generación de residuos.

Al contrario de la Economía lineal, en la que se producen cosas, se consumen y se desechan, la Economía Circular implica fabricar productos para que duren más y pensando en cómo se reciclarán; tratar de reutilizarlos al máximo; repararlos cuando sea posible; y cuando ya no valgan, reciclarlos para volver a utilizar las materias primas con los que se fabricaron originalmente.

Los beneficios de este modelo son claros para la sociedad ya que nos permite hacer un uso más eficiente de nuestros recursos, consumiendo menos materias primas nuevas. Son beneficios no sólo medio ambientales, sino también económicos ya que abren nuevas posibilidades y nuevos modelos de negocio que pueden ser también oportunidades para el empleo y el crecimiento económico.

P. ¿Qué papel tendrán los plásticos en este modelo?

R. Los plásticos pueden contribuir mucho a la Economía Circular ya que son materiales innovadores y transversales ya que están presentes en varios sectores de nuestra vida. Con estos materiales se puede "ecodiseñar" los productos, lo que permiten ahorrar muchos recursos (energía, agua, etc.) durante su la fase de uso y además, al reciclarlos podemos volver a utilizar esos recursos. son reciclables. Ya sea por vías de reciclaje mecánico (a través del cual se tritura el plástico para volver a hacer un producto) o del más innovador reciclaje químico (que permite tratar los residuos plásticos para obtener los elementos químicos con los que se fabricó ese plástico) o incluso el reciclaje orgánico de los plásticos biodegradables compostables.

P. El Gobierno ha aprobado recientemente una ley que grava los plásticos de un solo uso y los prohíbe desde julio de 2021. ¿Qué le parece esta medida?

R. Desde PlasticsEurope, siempre hemos apoyado las propuestas para reducir los residuos abandonados en el medio ambiente y fomentar la Economía Circular, pero pensamos que las medidas de esta Ley no son las más adecuadas. Asimismo, muchas definiciones y conceptos de esta Directiva no están claros y pueden dar lugar a diferentes interpretaciones por parte de los estados miembros con graves consecuencias en la unidad de mercado.

Además, lamentamos que no haya un dialogo más fluido entre los afectados por esta Ley y las autoridades, no sólo por el impacto que la nueva regulación va a tener en el sector, sino también por la experiencia y conocimiento profundo de las cuestiones técnicas que deben tenerse en cuenta para llevar a cabo una adecuada transposición de la legislación europea.

P. ¿Cómo evolucionarán los envases al avanzar hacia una economía circular?

R. Hace ya años que los envases plásticos emprendieron ese camino y hoy en día, España tiene el segundo mayor índice de reciclaje de envases plásticos de toda Europa. De hecho, desde PlasticsEurope nos hemos comprometido a que el 60% de los envases plásticos se reutilicen y reciclen en 2030.

No cabe duda de que los envases cada vez son más circulares y sostenibles gracias a los avances en su ecodiseño y a los desarrollos en tecnologías de reciclaje. Pero para cerrar el círculo siempre es necesario contar con la colaboración de los ciudadanos a la hora de depositarlos en el contenedor adecuado.

P. ¿Cómo repercutirán estos cambios en los consumidores?

R. El impuesto sobre los plásticos aún está por definir, pero lo que está claro es que incrementará el coste de los productos y por ende la cesta de la compra de los consumidores. Gravar unos elementos que no tienen otro fin que el de proteger a los productos y a los consumidores nos parece discriminatorio. Generalmente, un envase es indispensable y los plásticos llevan años demostrando que, en muchos casos, son la opción más eficiente y sostenible para proteger un producto y que llegue al consumidor en las mejores condiciones posibles.

Por otro lado, poner el foco solo sobre los envases plásticos no evitará comportamientos incívicos. Las soluciones reales y eficientes solo pueden venir de la mano de la más amplia cooperación y compromiso de todos los actores: industria, autoridades públicas y sobre todo ciudadanos. No se deben demonizar los plásticos.

P. El reciclado del plástico se orienta a nuevos productos. ¿Hasta dónde se puede llegar en este proceso?

R. Hoy en día los plásticos reciclados se reutilizan en multitud de nuevos productos. Ya sea en nuevos envases (p.e. botellas), en piezas para los coches (retrovisores), en productos de la construcción (p.e. tuberías, ventanas), en mobiliario urbano (p.e. bancos, suelos de parques infantiles), en elementos de seguridad vial (p.e. separadores de carril bici), etc. Con las nuevas tecnologías como el reciclaje químico, en el futuro, podremos llegar a un reciclaje prácticamente infinito de los plásticos, cerrando totalmente el circulo de la economía.

P. ¿Qué papel tiene el usuario en el reciclado del plástico?

R. El papel del consumidor es crucial. Es más, sin su contribución nunca alcanzaremos la Economía Circular. En primer lugar, los consumidores tienen en sus manos hacer un uso responsable de los productos – y nos referimos a todos los productos, no solo los plásticos. Y también está en sus manos depositarlos en los contendores (o puntos limpios) adecuados cuando los productos se convierten en residuos. Si esto no ocurre, todo el circulo del reciclaje se hace mucho mas dificultoso y en muchas ocasiones, eso residuos acabaran en un vertedero, sin que podamos sacarles ningún provecho.

P. ¿Cómo podemos evitar que los plásticos acaben en los mares?

R. Es inaceptable que cualquier producto, incluido los plásticos, acaben en los mares. Hoy sabemos que el 80% de la basura que hay en los mares proviene de tierra firme. Por eso decimos que hay que "cerrar el grifo en tierra". Y para ello necesitamos el compromiso de todos para evitar que las cosas acaben tiradas y abandonadas en cualquier lugar. Los productos no tienen patitas para tirarse al mar; si acaban ahí es porque alguien los ha tirado al suelo o en cualquier sitio en la naturaleza. Es fundamental avanzar en la concienciación, la mejora de la gestión de residuos y la acción global para afrontar el gran reto de las basuras marinas.

P. La gestión de algunos desechos plásticos utilizados en la pandemia contra el coronavirus ha generado debate en las últimas semanas. ¿En qué podemos mejorar?

R. Con la pandemia, estamos incorporando a nuestra vida nuevos hábitos. Uno de ellos es el uso de las mascarillas. Son necesarias para protegernos y proteger a los demás, pero es inaceptable que muchas acaben tiradas al suelo. Esto es una cuestión de respeto colectivo y civismo ciudadano.

P. ¿Cuáles serán las tendencias del futuro en el sector de los plásticos?

R. Los plásticos llevan la innovación en su ADN y siempre han sabido adaptarse para ofrecernos soluciones. Las tendencias de futuros son hacía unos plásticos aún más circulares y más sostenibles, con materias primas alternativas (biomasa, CO2, reciclado) y más bajas en carbono; más fácilmente reutilizables y reciclables; con más contenido en reciclado y con desarrollos tecnológicos que permitan incrementar la cantidad y la calidad de los materiales reciclados.

