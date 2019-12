Greta Thunberg llega a Madrid para la marcha por el clima

La activista sueca Greta Thunberg llegó este viernes a Madrid tras diez horas de viaje a bordo del Lusitania, el tren nocturno de Renfe que enlaza Lisboa con la capital española, donde participará en la marcha por el clima de esta tarde.



El tren llegó a la estación de Chamartín cumpliendo el horario previsto, las 8.40 de la mañana hora local (7.40 GMT), tras haber realizado un trayecto que incluye 17 paradas.



Tomorrow December 6th we strike again around the world for the climate!

I'll join the strike in Madrid at #COP25 18.00 at Atocha! See you there!#FridaysForFuture #ClimateStrike #schoolstrike4climate pic.twitter.com/bD5VYXFtqV