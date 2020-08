Viral: El vídeo en el que una agente de policía salva a un anciano segundos antes de ser arrollado por un tren

La mañana del pasado miércoles, la agente Erika Urrea (de la Policía de Lodi, en California) realizaba su ronda habitual por la avenida de la ciudad donde trabaja, cuando se dio cuenta de que un hombre en silla de ruedas había quedado atrapado en las vías del tren. Como se puede observar en el vídeo gracias a la cámara frontal que usan los agentes en Estados Unidos, la agente Urrea no dudó en salir del coche y rescatar al hombre segundos antes de que el tren les arrollara a los dos.







HERO ALERT! Officer Erika Urrea of the Lodi, California Police Department sprung into action to save a man's life after his wheelchair became stuck on train tracks.



The man suffered a leg injury but is expected to be OK. pic.twitter.com/RJrSDat55Y