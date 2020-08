Pelea en un vuelo de Ámsterdam a Ibiza por negarse a usar mascarilla

Si otros veranos las peleas "en el aire" tenían que ver con el consumo de alcohol y el turismo de fiesta, este año el protagonista es el coronavirus... Aunque, desgraciadamente, con el consumo de alcohol aún de por medio.



El incidente tuvo lugar en un aeropuerto de Ámsterdam, cuando, según publicó el medio neerlandés "Het Parol". En Twitter, la cuenta "The Mic High Club Luchtvaart Podcast", que se dedica a subir contenido sobre temas de aviación, ha compartido el vídeo en el que se puede observar a dos pasajeros ebrios negándose a utilizar la mascarilla, lo que acaba en una violenta pelea que acaba con uno de los pasajeros en el suelo.





"Stoppen nu, er zijn kinderen hiero!"Knokpartij op @klm vlucht naar Ibiza. Dronken passagier weigert mondkapje te dragen ??



Panic and violent brawl! Unruly passenger on board KLM flight,he refused to wear face mask ??#incident #klm #avgeek #aviation #planespotting @KLM_press pic.twitter.com/RPM0g1Kqh9