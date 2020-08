Polémica en las redes por el yate en el que Jorge Javier Vázquez ha pasado sus vacaciones

Jorge Javier Vázquez ha vuelto a ser trending topic en Twitter y esta vez no por sus críticas a Javier Negre o por algún "zasca" lanzado durante el programa del que es conductor. Las redes se han vuelto a encender con unos a favor y otros en contra: Esta vez ha sido criticando su forma de pasar las vacaciones en Ibiza.



Según algunos twitteros, estaría veraneando en un yate valorado en casi 2 millones de euros, el Pershing 90. 1.670.000 euros es exactamente el precio en el que se valora ahora mismo este navío en internet.



Pero, ¿dónde está el problema? Muchos internautas opinan que emplear tanto dinero en comprar o alquilar un yate de prestigio no concuerda con la ideología política que pueda tener el presentador, mientras que otras personas opinan que Jorge Javier puede hacer con su dinero lo que quiera. Desde luego, la polémica está servida y no serán pocos los que quieran explicaciones a su vuelta al plató de 'Sálvame'.





"No consiento que me digas que mis amigos no van en metro"

Hoy la derechona arremete contra Jorge Javier Vázquez porque está pasando las vacaciones en un yate, ayer contra Iglesias y Montero porque viven en un chalet con sus hijos...

Todo lo que no sea vivir debajo de un puente o hacer fila para comer de la caridad no es de izquierdas.